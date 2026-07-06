Мощный взрыв поднял столб пепла на 12 километров Фото: KVERT ИВиС ДВО РАН

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 12 километров, из-за чего ему вернули максимальный – красный – код авиационной опасности. А уже на следующий день вулканическая туча добралась до Петропавловска-Камчатского. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Выброс пепла на вулкане Шивелуч и угроза для самолетов

Последние несколько дней вулкан то затихает, то снова начинает выбрасывать пепел. Стоило специалистам зафиксировать спад активности и снизить код опасности до оранжевого, как передышка закончилась новым мощным взрывом.

Пепловое облако фиксируется на спутниковых снимках Фото: KVERT ИВиС ДВО РАН

По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), вечером 5 июля произошла очередная сильная эксплозия. Столб пепла поднялся на высоту 12 километров над уровнем моря. После этого вулканологи вернули высший, красный код опасности для авиации.

«Эксплозивно-экструзивное извержение вулкана продолжается, оно сопровождается мощной парогазовой активностью, а в северной части лавового купола продолжает расти новый блок лавы. Пепловые выбросы высотой до 12 километров могут произойти в любое время. Текущая активность несет угрозу для международных и низколетящих самолетов», – предупредили вулканологи KVERT.

Пепловое облако вулкана Шивелуч достигло аэропорта Елизово и Петропавловска-Камчатского 6 июля 2026 года

Сразу после выброса 5 июля огромное облако начало смещаться. Чтобы понять, куда именно пойдет пепел, специалисты Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН вместе с Вычислительным центром ДВО РАН провели компьютерное моделирование.

Вулканическая туча накрывает территорию аэропорта и Петропавловск-Камчатский Фото: KVERT ИВиС ДВО РАН

Расчеты ученых показали, что туча идет прямо на населенные пункты. Так и произошло: к 6 июля облако достигло столицы региона. Впрочем, оно находится на высоте почти 10 тысяч метров, поэтому пеплопадов до настоящего момента не зарегистрировано.

«Пепловое облако вулкана Шивелуч находится над Петропавловском-Камчатским и аэропортом Елизово. Прогноз оправдывается», – рассказали специалисты.

Сейчас ученые продолжают круглосуточно следить за вулканом с помощью спутников и видеокамер. В настоящий момент код авиационной опасности вновь понижен до оранжевого.

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