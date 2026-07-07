Кульминацией праздника станет приготовление 200 литров ухи Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке 12 июля развернется грандиозный праздник в честь Дня рыбака (0+). Основной площадкой станет набережная Спортивной гавани у Национального центра «Россия» в Приморском крае. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

«День Рыбака - праздник, который объединяет и профессионалов, и любителей. И туризм рука об руку идет с этой отраслью. Рыбопромышленные предприятия - постоянные участники наших гастрофестивалей, рыбалка - как один из вариантов интересного отдыха, встречается и среди предложений туркомпаний. А фотографии этого сезона, когда рыбаки-любители позируют с тунцом, уже стали неким магнитом для привлечения туристов на отдых в край. Этот праздник создает информационный повод, привлекает внимание к местной специфике и стимулирует интерес к определенному формату отдыха», – отметила министр туризма Приморского края Наталья Набойченко.

Программа мероприятий на День рыбака во Владивостоке 12 июля 2026

С 11:30 до 20:00 здесь будет работать гастрономический городок, где десять ресторанов и кафе предложат гостям блюда из дальневосточной рыбы: омлет с неркой, пасту с рыбой, пян-се, расстегаи с минтаем, блины с неркой и пирог с горбушей.

Кульминацией праздника станет приготовление 200 литров ухи - ее сварят в 12:00. А в 16:30 повара планируют приготовить в 100-литровом казане картошку с минтаем.

Также с 12 до 17 часов пройдут гастрономические мастер-классы, где все желающие научатся готовить хрустящую камбалу, биточки из минтая, пельмени и даже вкусное мороженое. Всего запланировано восемь мастер-классов, каждый из которых даст около 60 готовых блюд.

Куда сходить на День рыбака во Владивостоке 12 июля 2026

Для детей и взрослых с 12 до 18 часов будет работать развлекательная зона с творческими мастерскими и фотовыставкой о рыбаках. Любой гость сможет создать авторскую поделку на рыбацкую тематику.

С 16 до 20 часов на сцене выступят группы КОИН, Радио Бэнд и ансамбль песни и пляски Краснознаменного Тихоокеанского флота. Вход на праздник свободный.

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