Власти смогли стабилизировать ситуацию в населенных пунктах, где ранее были перебои Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Власти продолжают контролировать ситуацию с бензином во Петропавловске-Камчатском и Камчатском крае и Приморье 7 июля 2026. Специалисты мониторят обеспечение моторным, авиационным и энергетическим топливом. На сегодняшний день запас моторного топлива в регионе составляет в среднем 30 дней, и власти смогли стабилизировать ситуацию в населенных пунктах, где ранее были перебои. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Ситуация с бензином в Петропавловске-Камчатском и Камчатском крае на 7 июля 2026

В село Соболево доставили топливо, и местная АЗС работает штатно. В поселке Козыревск тоже сформирован необходимый запас, но из-за неисправности насосной группы временно отпускается только дизельное топливо - на месте уже работают специалисты из Петропавловска-Камчатского.

В порт Петропавловска готовится зайти танкер с топливом от основного поставщика: он привезет около 1000 тонн бензина АИ-92 и 2000 тонн дизельного топлива.

«Танкер с топливом от основного поставщика готовится встать под разгрузку в порту Петропавловска Камчатского: он доставит около 1000 тонн бензина АИ 92 и 2000 тонн дизельного топлива», - рассказали в правительстве Камчатского края.

Еще одно судно находится под загрузкой в порту Находки. Это должно покрыть потребности региона на ближайшее время. Ситуация с авиационным керосином остается стабильной: запасов хватит до 13 августа.

Есть ли топливо на заправках в Петропавловске-Камчатском и Камчатском крае на 7 июля 2026

При этом, судя по данным онлайн-сервисов, обстановка на АЗС города различная: где-то бензина разных марок, а также дизельного топлива в достатке. На некоторых же заправках того или иного вида топлива нет. Проблема возникает только с бензином марки АИ-100.

Власти заверяют, что контроль за топливным обеспечением продолжается, и все меры направлены на предотвращение дефицита.

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