Владивосток автомобильный: как город борется с хаотичной парковкой

Стоит основательно подумать, как и где парковать свою машину. Фото: Ярослав ЮРИН. Перейти в Фотобанк КП

Лето во Владивостоке – не только время отпусков и морских прогулок, но и период напряженной работы городских служб. Одна из острых проблем – хаотичная парковка: машины, брошенные в неположенных местах, мешают движению общественного транспорта, затрудняют проезд спецтехники и создают аварийные ситуации. Чтобы навести порядок на дорогах, муниципальная служба эвакуации ежедневно выходит на маршруты – и результаты этой работы уже заметны.

С начала лета специалисты службы, действующей на базе предприятия «Содержание городских территорий» и тесно взаимодействующей с Госавтоинспекцией, переместили на штрафстоянку 236 автомобилей. Из них 207 машин были эвакуированы в июне, еще 29 – с начала июля. Городские власти делают ставку на порядок на дорогах: ведь свободные проезды это и бесперебойная работа общественного транспорта, быстрый проезд экстренных служб, и в целом – более комфортная городская среда.

Что происходит с неправильно припаркованным автомобилем после эвакуации? Его отправляют на специальную стоянку по адресу Луговая, 50. Вернуть машину владелец сможет лишь после того, как оплатит штраф, а также услуги перемещения и хранения. Такая система призвана не только освободить проезжую часть, но и стать действенным стимулом для водителей соблюдать правила.

Директор МБУ «СГТ» Елена Кузнецова объяснила, какие автомобили в первую очередь попадают на штрафстоянку:

«Вывозим автомобили, припаркованные в зоне действия знаков запрета остановки и стоянки, на автобусных остановках и других участках, где это запрещено правилами. Также на площадку попадают автомобили, владельцы которых находись в состоянии опьянения».

Поэтому автомобилистам стоит лишний раз задуматься: пара минут, сэкономленных на поиске удобного места для парковки, могут обернуться часами хлопот и существенными тратами.

При этом городская служба эвакуации не только вывозит машины нарушителей, но и оказывает и востребованную услугу для автомобилистов, если транспорт сломался. Жители и гости Владивостока могут вызвать эвакуатор, чтобы доставить машину в сервис. Этим летом такой возможностью воспользовались 25 водителей.

Как сообщает пресс-служба мэрии, чтобы вызвать муниципальный эвакуатор, достаточно позвонить по телефону 8 924 002 53 00. Диспетчер уточнит адреса подачи спецтехники и доставки автомобиля. Услуга доступна в пределах Владивостокского городского округа – за исключением поселка Береговое, а также островов Попова и Рейнеке. Стоимость перемещения легкового автомобиля составляет 4190 рублей.

Отметим, в столице Приморья продолжается ремонт и строительство дорог, обновление автобусного и троллейбусного парков. Инициативы призваны сделать город еще комфотрнее для водителей и пассажиров.

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