Извержение носит эксплозивно-экструзивный характер Фото: Дарья АСЛАМОВА. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке вечером 2 июля вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту около 9 километров при собственной высоте исполина 3283 метра. По данным Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, пепловый шлейф распространяется в северо-западном направлении от вулкана - вглубь полуострова. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Выброс пепла на вулкане Шивелуч на Камчатке 3 июля 2026

В настоящий момент выпадения пепла в населенных пунктах не зафиксировано, однако при дальнейшем движении шлейфа не исключается незначительное количество пепла в Тигильском округе.

Пепловое облако после выброса на вулкане Шивелуч на Камчатке 3 июля 2026

Извержение носит эксплозивно-экструзивный характер - оно сопровождается мощной парогазовой активностью. В северной части лавового купола продолжается рост нового блока лавы. На этой неделе уже были зафиксированы два крупных выброса: 29 июня пепел поднялся на 9,5 километра, а 2 июля - на 11 километров. Спутниковые данные KVERT показали, что 29 июня пепловое облако ушло на 170 километров на северо-запад, а 2 июля шлейф размером 620 на 75 километров протянулся на 555 километров к юго-западу от вулкана. Термальная аномалия на Шивелуче наблюдалась ежедневно.

«Эксплозии с выносом пепла до 12 километров над уровнем моря возможны в любое время. Аэрозольные и пепловые облака могут представлять опасность для полетов по международным и местным авиалиниям», - рассказали в KVERT.

Авиационный код вулкана Шивелуч 3 июля 2026

Авиационный цветовой код для вулкана установлен как оранжевый - это значит, что пепловые облака могут представлять опасность для международных и местных авиалиний. Камчатские спасатели и ученые продолжают мониторить ситуацию, рекомендуя жителям и туристам следить за официальными предупреждениями и избегать приближения к вулкану. Пока угрозы для людей нет, но специалисты напоминают, что Шивелуч - один из самых активных исполинов на полуострове, и его активность может усилиться в любой момент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Летел на сапе в кратер вулкана: турист пошел на неоправданный риск и оказался в больнице на Камчатке

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.