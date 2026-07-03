Умирал на глазах от потери крови: врачи три часа спасали мужчину после ранения ноги в Приморье

Врачи обнаружили полный разрыв сосуда Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Дальнегорскую больницу поступил мужчина с ножевым ранением ноги. Обследование показало опасное осложнение - разрыв ложной аневризмы бедренной артерии с массивным кровотечением. Состояние пациента ухудшалось на глазах и требовало экстренной операции. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Врачи обнаружили полный разрыв сосуда, при котором счет идет на минуты. Чтобы выбрать тактику, медики провели телемедицинскую консультацию с ангиохирургом Владивостокской клинической больницы № 2 в режиме реального времени.

«Специалисты рекомендовали выполнить временное шунтирование артерии. Операция продолжалась более трех часов и завершилась успешно», - рассказали в минздраве Приморского края.

Мужчину удалось спасти благодаря слаженной работе команды: хирурга Дмитрия Ковалева, ассистента Алины Таировой, анестезиолога Махмадали Тагожонова и медсестер Ольги Тимошенко и Ольги Тырышкиной. Пациента стабилизировали, после чего санитарной авиацией доставили во Владивосток для дальнейшего лечения в отделении сосудистой хирургии.

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