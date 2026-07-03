До этого Мутновский долго молчал Фото: камеры Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН

На Камчатке произошло историческое событие: ученые впервые зафиксировали извержение вулкана Мутновский на видео и одновременно на сейсмических приборах. Утром 2 июля 2026 года вулкан выбросил столб пепла на высоту 5 километров. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

До этого Мутновский долго молчал, а его последняя активность в 2013 году осталась без фото- и видеодоказательств. Теперь, благодаря новой сети станций, развернутой вокруг вулканов Горелый и Мутновский, наука получила уникальный материал.

Мутновский вулкан очень сложный Фото: камеры Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН

Мутновский вулкан очень сложный Фото: камеры Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН

«У каждого вулкана своя история, свой характер извержения и деятельности. Если мы хотим контролировать его состояние и прогнозировать извержение в будущем, такие данные крайне необходимы. Мутновский вулкан очень сложный, там мощные гидротермальные системы. И раньше нам на Камчатке не удавалось ничего такого записать. Это уникальный материал», - рассказал директор Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН Данила Чебров.

Первое видео извержения вулкана Мутновский на Камчатке Видео: камеры Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН

Новую систему мониторинга создали по инициативе КамГУ имени Витуса Беринга в 2024 году. Три современных цифровых станции заменили устаревшие аналоговые устройства, и теперь данные о сейсмической активности поступают в режиме реального времени. Теперь эти данные помогут лучше прогнозировать его поведение в будущем.

Его последняя активность в 2013 году осталась без фото- и видеодоказательств Фото: камеры Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН

Утром 2 июля 2026 года вулкан выбросил столб пепла на высоту 5 километров Фото: камеры Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН

Исполняющая обязанности ректора КамГУ Ольга Ребковец подчеркнула, что новые станции не только усилили систему наблюдения, но и стали практической базой для студентов, обучающихся по программе «Геотермальная энергетика». В будущем видео и сейсмические записи также будут использовать в образовательном кампусе.

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