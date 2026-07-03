Триумф таланта: школьница из Владивостока набрала 100 баллов по литературе

Окончательный подсет баллов будет после резервных дней для сдачи ЕГЭ. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В столице Приморья вновь звучат слова восхищения в адрес выпускников: по итогам ЕГЭ по литературе в дополнительные дни зафиксирован еще один абсолютный результат – 100 баллов. Обладательницей заветного максимума стала Злата Шашина, ученица школы №63. Ее успех – не просто строчка в общей сводке, а свидетельство того, что за каждой высокой оценкой стоят упорный труд, любовь к предмету, поддержка педагогов и родителей.

Сейчас на счету достижений школьников Владивостока 49 стобалльных результатов, которые получили 44 выпускника городских школ. Девушка сдавала литературу в дополнительный день основного периода – такая возможность предусмотрена для тех, кто выбрал несколько предметов, но из за пересечения дат не может уложиться в первый поток экзаменов. И этот шанс Злата использовала на все сто.

На следующей неделе, 8 и 9 июля, во Владивостоке состоится пересдача одного из предметов по выбору. Для кого то это будет возможность исправить досадный промах, для кого то – шанс дотянуться до заветной сотни.

Школьники Владивостока демонстрируют отличные знания предметов. Фото: vlc.ru.

Если взглянуть на картину в целом, становится ясно: владивостокские школьники демонстрируют впечатляющую академическую мощь. Лидирует по числу стобалльных результатов русский язык – здесь планку в 100 баллов преодолели 17 выпускников. По физике тоже высокий уровень подготовки: 15 стобалльников. В химии отличились 6 человек, по математике и информатике – по 3, по литературе – 4, по истории – 1.

Но есть среди выпускников и настоящие рекордсмены, чьи результаты выходят за рамки обычного успеха. Как ранее писала «КП», на Дальнем Востоке единственным обладателем 400 баллов стал Артем Шунтов, выпускник лицея «Технический». Он с отличием сдал сразу четыре дисциплины: математику, русский язык, химию и физику. Умный и скромный юноша планирует связать свою жизнь с химией и рассматривает для поступления одно из профильных направлений в университете.

По 200 баллов набрали курсант филиала Нахимовского училища Никита Коновалов (физика и математика) и ученик университетской школы ДВФУ Павел Печников (русский язык и математика). Такие достижения показывают, каких высот можно достичь при целеустремленности и грамотной поддержке.

Отдельного внимания заслуживает лицей «Технический», ставший настоящей кузницей талантов. В этом году он удерживает лидерство не только во Владивостоке, но и во всем Приморском крае: помимо Артема Шунтова среди его выпускников еще 10 стобалльников, которые в сумме показали 14 стобалльных результатов. Это не случайность, а результат системной работы, доказывающий, что при грамотной поддержке можно раскрыть потенциал ребят.

Отметим, что показатели могут измениться в большую сторону. Итоговый подсчет баллов состоится после прохождения резервных дней сдачи экзаменов.

Стоит подчеркнуть, что за каждым стобаллльным результатом – колоссальная работа. Это маленький праздник не только для выпускника и его семьи, но и для учителей, которые гордится своими талантливыми детьми. По доброй традиции талантливых ребят во Владивостоке поощрят. По инициативе мэра Константина Шестакова за каждые 100 баллов абитуриенты получат по 100 тысяч рублей, при условии поступления в местные университеты. Кстати, подать документы на обучение в Приморье можно, не выходя из дома, через портал Госуслуг. Это значительно экономит время и нервы.

Еще одним приятным бонусом для отличников станет специальный номер телефона с комбинацией «555». Его могут получить ребята, набравшие не менее 200 баллов.

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