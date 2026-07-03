Две недели Майя игнорировала еду и игрушки Фото: кадр видео Парка львов «Земля прайда/@lions_moscow

История медведицы Майи, которую почти месяц спасали в Приморском крае, близится к счастливому завершению. Больше двух десятилетий хищница провела в невыносимых условиях - сначала в передвижном цирке, затем на притравочной станции, где ее использовали для натаскивания собак. Она жила в тесной клетке, раскачиваясь из стороны в сторону, почти не реагируя на внешний мир. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Волонтеры московского приюта «Парк львов «Земля прайда» добились ее освобождения, несмотря на сопротивление владельца, который называл Майю частной собственностью. При поддержке УФСБ и Росприроднадзора медведицу нашли и вызволили, а крупная авиакомпания организовала бесплатную перевозку: обычно такой перелет стоит около миллиона рублей.

Сейчас Майя уже в Москве, и ее состояние постепенно улучшается. Две недели она игнорировала еду и игрушки, но на днях произошло чудо: медведица впервые переночевала в берложке, а не стоя, и не прошла мимо угощений.

«Мы каждый день старались получить ее доверие, чтобы она поняла, что в этом мире еще кому-то нужна. И вот, сегодня Майя впервые переночевала в своей берложке, а не спала стоя, раскачиваясь. А с утра и вовсе не проигнорировала разложенные нами вкусняшки, игрушки и элементы обогащения. И это так греет душу, друзья», - рассказали сотрудники приюта «Парк львов «Земля прайда».

Медведица Майя из Приморья начинает снова верить людям Видео: Парк львов «Земля прайда/@lions_moscow

Волонтеры отмечают, что это огромный шаг для животного, которое 20 лет не знало ласки и нормальной жизни. Они предупреждают, что возможны откаты в поведении хищницы, но радуются даже малейшему прогрессу. Теперь у Майи начинается новая жизнь - с заботой, теплом и возможностью просто быть медведем. Сотрудники приюта благодарят всех, кто помогал: от правоохранителей до простых людей, которые переживали за судьбу хищницы.

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