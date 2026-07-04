Вулкан Шивелуч - один из самых активных на полуострове Фото: ИВиС ДВО РАН/@IViS_DVO_RAN

На Камчатке вулкан Шивелуч резко активизировался - утром 4 июля он выбросил столб пепла на высоту около 12 километров над уровнем моря. Предыдущий мощный выброс произошел 3 июля, когда пепел поднялся на 10,5 километра, а облако растянулось на 65 километров к северо-западу. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Авиационный код вулкана Шивелуч 4 июля 2026

Теперь извержение усилилось, и специалисты присвоили вулкану самый высокий, красный, код авиационной опасности. Это означает, что активность Шивелуча может напрямую повлиять на международные и низколетящие воздушные суда.

Пепловое облако после выброса на вулкане Шивелуч на Камчатке 4 июля 2026

По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), взрывы на вулкане продолжаются, сопровождаясь мощной парогазовой активностью. В северной части лавового купола продолжает расти новый блок лавы. Специалисты предупреждают, что в любой момент возможны новые выбросы пепла.

«Взрыво-экструзионное извержение вулкана продолжается. В любой момент могут произойти выбросы пепла на высоту до 12 километров над уровнем моря. Продолжающаяся активность может повлиять на международные и низколетящие самолеты», - рассказали в KVERT ИВиС ДВО РАН.

Пепловый шлейф, по данным спутников, уже сместился в сторону северо-запада, и его распространение продолжает отслеживаться.

Выброс пепла на вулкане Шивелуч на Камчатке 4 июля 2026

Вулкан Шивелуч - один из самых активных на полуострове, и его извержения нередко создают угрозу для авиации. Специалисты призывают жителей и туристов не приближаться к опасной зоне и следить за официальными сообщениями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Молчал 13 лет и наконец взорвался: извержение вулкана Мутновский впервые сняли на видео на Камчатке

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.