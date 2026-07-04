На сегодня обследовано около 7200 гектаров труднопроходимой тайги Фото: Евгений САЗОНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Поиски вертолета Robinson R-44, пропавшего в Приморье 21 июня, продолжаются уже 12-й день. Группировка спасателей увеличена до 110 человек - это сотрудники КГБУ «Приморская авиабаза», МЧС и краевой поисково-спасательной службы, включая десантников и кинологов. Координацию ведет Росавиация. С воздуха работает вертолет Ми-8, а в готовности находится еще один борт МЧС из Владивостока. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

На сегодня обследовано около 7200 гектаров труднопроходимой тайги. Уже проведено два десантирования в районы, на которые указывали очевидцы, но информация не подтвердилась. Готовится третья высадка, но погода пока не позволяет.

Главная проблема - полное отсутствие сигналов с радиомаяков.

«Отсутствие сигналов может объясняться несколькими причинами: маяки могли быть повреждены при ударе настолько, что перестали работать, либо вертолет упал в акваторию Японского моря на значительную глубину, сквозь которую радиосигнал не проходит», - рассказали в министерстве по делам ГО ЧС Приморского края.

Поисковые группы сталкиваются с серьезными трудностями: сложный рельеф, отсутствие дорог, опасность встречи с хищниками. Однако работа продолжается, спасатели не теряют надежды и используют все возможности для обнаружения воздушного судна. Планируется десантирование и осмотр береговой линии, а также прилегающего лесного массива силами десантных групп.

Вертолет Робинсон продолжают искать в Приморье Видео: Министерство по делам ГО ЧС Приморья

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