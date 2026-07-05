Вышел покрасоваться с новой «короной»: пятнистый олень попал в объектив фотоловушки в Приморье

Самец пятнистого оленя в летнем лесу Фото: дирекция заповедников «Земля леопарда»

В лесах национального парка «Земля леопарда» фотоловушка запечатлела одного из самых грациозных местных обитателей. В кадр попал взрослый самец пятнистого оленя. На фоне летней зелени животное выглядит по-настоящему величественно. И пока другие звери остаются в укрытиях, олень спокойно ищет пропитание. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

ВСЕ САМОЕ ВКУСНОЕ – ОДНОМУ

Снимком поделилась дирекция заповедников. Специалисты сопроводили кадр небольшим наблюдением о том, почему олень не прячется вместе с остальными.

«Пока остальные обитатели леса прячутся в уютных норках и пещерах, пятнистый олень – в поисках съестного. Конечно, пусть остальные «прозябают» в укрытиях, без них все самое вкусное достанется одному копытному. И, судя по всему, питается он не зря – такая мощная корона на голове требует сил», – рассказали в «Земле леопарда».

КАК ПОЯВЛЯЕТСЯ НОВЫЙ «ВЕНЕЦ»

Главный «венец» (рога) – это то, что отличает самцов пятнистого оленя от самок. Однако носят они это природное украшение не круглый год. Процесс смены рогов занимает несколько месяцев.

«С конца февраля по начало апреля самцы сбрасывают старые рога, а новые начинают расти спустя время. В июне они уже начинают затвердевать, поэтому в июле мы можем увидеть «финальный» вариант рогов», – объяснили эксперты.

Именно в этот период процесс затвердевания завершается. Поэтому на снимке олень предстал перед камерой уже с полностью затвердевшими мощными рогами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Какая свадьба без драки?»: фотоловушка сняла необычную жизнь обитателей нацпарка в Приморье

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.