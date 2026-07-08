Хирурги рассекли стенку кишки и извлекли камень Фото: минздрав Приморья/@minzdravpk

В хирургическое отделение Тысячекоечной больницы поступила 60-летняя пациентка с острой кишечной непроходимостью - состоянием, угрожающим жизни и требующим немедленной операции. Заведующий отделением Дмитрий Фисун вспоминает, что пациентку взяли на стол сразу же. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

«Мы взяли пациентку в операционную сразу же. Во время лапаротомии в средних отделах тонкого кишечника обнаружили неожиданную причину - крупный желчный камень размером 3 на 4 см. Именно он полностью перекрыл просвет кишки», - рассказал заведующий хирургическим отделением Дмитрий Фисун.

Камень в кишечнике - редкое осложнение желчекаменной болезни. Он достиг больших размеров и начал давить на стенку желчного пузыря в месте его прилегания к тонкой кишке. Со временем нарушилось кровоснабжение, образовался свищ между пузырем и кишкой, через который камень попал в кишечник. Перистальтика протолкнула его до самого узкого участка, где он и застрял.

Камень достиг больших размеров и начал давить на стенку желчного пузыря Фото: минздрав Приморья/@minzdravpk

Хирурги рассекли стенку кишки и извлекли камень. Операция прошла успешно, пациентка выписана домой.

Врачи говорят, что камни могут годами не давать о себе знать, а потом привести к экстренной операции с угрозой для жизни. Поэтому важно не игнорировать боли в правом подреберье, тяжесть после еды и горечь во рту.

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