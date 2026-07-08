Путь в профессию начинается в школе: Владивосток открывает двери профильных классов для ребят

Ученики могут самостоятельно выбрать одно из интересующих их направлений. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Выбор будущей специальности – один из самых непростых шагов в жизни подростка. Как не ошибиться? Как понять, к чему лежит душа, и успеть подготовиться к серьезным экзаменам? Во Владивостоке у девятиклассников есть реальный шанс примерить на себя разные профессии еще до поступления в вуз – через систему профильных и специализированных классов. И в новом учебном году возможности станут еще шире.

Богатый выбор направлений

По сообщению пресс-службы мэрии Владивостока, уже с 1 сентября старшеклассники смогут выбрать одно из 39 направлений – от искусственного интеллекта и инженерии до судостроения, ветеринарии, медицины и педагогики. Масштаб впечатляет: в 10 х и 11 х классах откроют 218 профильных классов, которые примут более шести тысяч учеников. Для десятиклассников подготовлено 50 классов по 19 специализированным направлениям, а одиннадцатиклассники продолжат обучение в 52 классах.

Спектр профессий, к которым ребят начинают готовить уже в стенах школы, разнообразный. Среди них – медицинские, судостроительные, инженерные, кадетские, педагогические, психолого педагогические, медиа-, таможенные, прокурорские, правоохранительные классы, а также классы «Росатом», «Курчатовские», биотехнологические, налоговые, архитектурные, казначейские, химико биологические с ветеринарным уклоном, авиационные и классы бизнес управления.

Погружение в профессию

Главное отличие этих классов от обычных – не просто углубленное изучение отдельных предметов, а настоящее погружение в профессию. Учеба здесь строится на практике, проектной деятельности и тесном взаимодействии с вузами и предприятиями города. Как неоднократно рассказывала «КП», школьники не просто слушают лекции – они пробуют себя в реальных задачах, общаются с профессионалами и видят изнутри, как устроена та или иная сфера.

К примеру, ученики ветеринарного класса не ограничиваются школьной программой по химии и биологии: они изучают анатомию и физиологию животных, а практические занятия проходят в ветеринарных клиниках и приютах. Ребята учатся основам диагностики, ухода и лечения – и уже на этом этапе понимают, близка ли им эта непростая, но важная работа.

Морские классы предлагают старшеклассникам освоить навигацию, устройство судов и основы морского дела. Важная часть обучения – выезды в порт, встречи с опытными моряками и специалистами отрасли. Это не абстрактные знания из учебника, а живой опыт, который помогает по настоящему прочувствовать специфику профессии.

В классах «Сириус» ставка сделана на развитие инженерного мышления. Здесь школьники занимаются проектированием беспилотников, робототехникой, программированием, участвуют во всероссийских конкурсах. Углубленное изучение математики и физики дополняют мастер классы от преподавателей ведущих технических вузов – так теория соединяется с практикой и современными вызовами науки и техники.

Максимальная польза

«Специализированные классы создаются для того, чтобы каждый старшеклассник мог получить максимум пользы: те, кто уже выбрал свой путь, углубленно изучают профильные предметы и знакомятся с будущей профессией изнутри, а те, кто еще сомневается, – пробуют, узнают и определяются со своим призванием. Программа уверенно развивается, получая высокую оценку со стороны профильных ведомств, многие из которых выступают инициаторами сотрудничества и принимают шефство над школами», – подчеркнул первый заместитель главы администрации Владивостока Сергей Дмитриенко.

Система ранней профориентации – это не просто подготовка к ЕГЭ, а возможность осознанно подойти к выбору жизненного пути. Ведь одно дело – читать о профессии в интернете, и совсем другое – взять в руки инструменты, пройти по палубе судна, поучаствовать в проекте или увидеть, как работает настоящая ветеринарная клиника. Именно такой опыт помогает подростку понять: «Это мое» или «Мне ближе что то другое».

Стоит отметить, что профориентационная работа в Приморье и его краевой столице не ограничивается школьными классами. Еще 20 июня стартовала приемная кампания в колледжи. Количество бюджетных мест в системе среднего профессионального образования вновь увеличилось, а список востребованных специальностей с каждым годом точнее отражает реальные потребности экономики города и края.

Для выпускников девятых классов сегодня открыты разные дороги – и важно не упустить момент, когда можно попробовать, присмотреться и выбрать то, что действительно по душе. Профильные классы – это как раз тот шанс, который стоит использовать: ведь чем раньше школьник найдет свое призвание, тем увереннее будет его шаг во взрослую жизнь.

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