Александру Клюбанову 36 лет Фото: личная страница героя/@sashaklyubanov

История одного ночного ДТП под Владивостоком больше десяти лет назад случайно сделала своего участника интернет-звездой. В 2014 году камеры телканала «ОТВ» засняли Александра Клюбанова, который на Toyota Mark 2 уходил от погони ГАИ со стороны бухты Шамара. Тогда он не остановился по требованию инспекторов, нажал на газ, но не справился с управлением. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

«Вышло неудачно, он вылетел с трассы. Короче, срезал и бах-бах-бах в кусты улетел. Хана «Марку» вообще, а «Марк» был хороший вообще», - сокрушался в том репортаже сам водитель, глядя на груду металлолома, в которую превратился его автомобиль.

Свободное время он посвящает активному отдыху Фото: личная страница героя/@sashaklyubanov

Мужчина уверял, что так и не понял причин преследования: требования сотрудников полиции, по его словам, никто не озвучивал, просто «погнались и давай догонять». Сам Клюбанов в аварии не пострадал, но его искреннее горе о погибшей машине разошлось по интернету миллионами мемов и пародий.

Свободное время мужчина проводит в горах Фото: личная страница героя/@sashaklyubanov

Спустя годы выяснилось, что биография героя оказалась не менее колоритной, чем его видеосюжет. Уроженец Находки сейчас ведет активную жизнь. Сегодня Александру Клюбанову 36 лет, он живет во Владивостоке, три года назад женился и кардинально сменил образ жизни. Вместо разбитой «Тойоты» у него теперь красный Ford Mustang и мотоцикл, а свободное время он посвящает активному отдыху: катается на сноуборде, а недавно даже покорил Эльбрус. В соцсетях сейчас активно публикуют фотографию, где Александр стоит на горе и держит в руках лист с фразой из того самого мема. Однако на личной странице героя этого кадра нет, а сам приморец на связь пока не вышел.

Вместо разбитой «Тойоты» у него теперь красный Ford Mustang Фото: личная страница героя/@sashaklyubanov

Кроме того, Александр периодически появляется в покерных клубах. Говорят, несколько лет назад он выиграл крупную сумму на турнирах. Тот самый «Марк» давно в утиле, но его владелец продолжает удивлять публику, доказывая, что даже из скандальной истории можно выйти с новым именем и увлечениями.

Александр полюбил сноуборд Фото: личная страница героя/@sashaklyubanov

Есть и забавный факт: у героя того видео имеется тезка, правда, с криминальным прошлым. В 2010-м человека с такими же именем и фамилией осудили на год исправительных работ за кражу двух бутылок пива из магазина на 46 рублей, а в 2012-м получил 2,5 года условно за более серьезную кражу. А в 2014 году ФСИН просила добавить ему обязанностей из-за того, что во время проверки не обнаружили его по месту прописки. Судья тогда изучил материалы и пришел к выводу: единовременное отсутствие дома – это не доказательство смены жилья, а значит, нарушений осужденный не допустил. В итоге в удовлетворении представления отказали.

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