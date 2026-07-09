Отнялась половина тела после перелома: двоих мужчин с тяжелейшими травмами чудом поставили на ноги в Приморье

Тяжелых пациентов доставили из Уссурийска во Владивосток Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Слаженные действия бригад Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) и врачей Владивостокской клинической больницы №2 помогли поставить на ноги двоих пациентов со сложнейшими травмами. Людей экстренно доставили из Уссурийска во Владивосток, чтобы передать в руки нейрохирургов. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

ПЕРЕЛОМ ПОЗВОНОЧНИКА И ПАРАЛИЧ

В первом случае помощь понадобилась 44-летнему мужчине. Он находился в тяжелом состоянии: закрытый перелом одного из позвонков осложнился правосторонним гемипарезом (потерей подвижности правой половины тела). Ситуация требовала немедленного вмешательства узкопрофильных специалистов.

К делу подключился нейрохирург Владивостокской больницы №2 Николай Чанышев. После консультации врач принял решение: мужчину нужно срочно везти во Владивосток. За пострадавшим тут же выехала бригада медицины катастроф – врач анестезиолог-реаниматолог Максим Клименко и медбрат-анестезист Алексей Клименко. Они доставили пациента на реанимобиле в тысячекоечную больницу для дальнейшего лечения.

В ДОРОГЕ НА АППАРАТЕ ИВЛ

Не прошло и двух суток, как уссурийским врачам снова понадобилась помощь краевых коллег. На этот раз пострадал 42-летний мужчина – после неудачного падения он получил тяжелую закрытую черепно-мозговую травму.

Нейрохирург Николай Чанышев вновь проконсультировал коллег и констатировал: пациенту требуется оперативное вмешательство в условиях ВКБ №2.

Транспортировка предстояла сложная. В Уссурийск выехала бригада ТЦМК в составе врача скорой помощи Тимура Алиева и фельдшера Дмитрия Монченко. Состояние мужчины было настолько тяжелым, что медикам пришлось подключить его к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). На протяжении всей дороги специалисты контролировали его жизненно важные показатели.

КОМАНДНАЯ РАБОТА

Врачи тысячекоечной больницы сделали все необходимое – мужчины получили квалифицированное лечение, пошли на поправку и уже выписаны домой.

«Спасаем пациентов в тесной связке с коллегами из тысячекоечной больницы. Благодарим их за слаженность в работе и высокий профессионализм», – рассказали в КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи Владивостока».

К счастью, сейчас самое страшное для обоих мужчин уже позади.

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