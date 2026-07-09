Дожди накроют большую часть Приморья Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Погода в Приморье на грядущих выходных, 11 и 12 июля, будет крайне неустойчивой. Дожди уступят место жаре и духоте, а местами по краю прогремят летние грозы. О том, к чему стоит готовиться, – в материале «КП – Владивосток».

Погода в Приморье 11-12 июля 2026

В субботу, 11 июля, большую часть территории края накроют осадки. Синоптики предупреждают: самые сильные дожди пройдут в дневные часы. При этом в регионе будет по-настоящему жарко. Ночью столбики термометров покажут +17…+22 градуса. Свежее будет только на восточном побережье, где ожидается +14…+16 градусов. А вот днем воздух раскалится до +27…+32 градусов. Комфортнее будет лишь у моря, где ожидается от +19 до +26 градусов.

В ночь на воскресенье, 12 июля, дождевые тучи уйдут на восток, и затяжные осадки прекратятся. Ночная температура останется без изменений, но днем воздух начнет сильно прогреваться. Жара усилится еще на 1-3 градуса. Из-за такой духоты днем начнут формироваться кучевые облака, поэтому местами край ждут кратковременные дожди с грозами.

Погода во Владивостоке 11-12 июля 2026

Для жителей краевой столицы выходные поделятся на две абсолютно разные части. Суббота во Владивостоке ожидается преимущественно облачной. Если в первой половине дня погода позволит прогуляться, то во второй половине дня пойдет дождь. Температура воздуха ночью и утром составит +17…+20 градусов, а днем прогреется до +21…+24 градусов.

А вот в воскресенье станет заметно теплее, хоть день и начнется с типичного приморского утра. Ночью и в первой половине дня Владивосток вновь окутает туман, местами возможна морось. Однако уже днем погода сменит гнев на милость. Небо прояснится, выглянет солнце, и воздух прогреется до отличных летних значений – от +25 до +29 градусов. В целом температурный фон в воскресенье окажется немного выше, чем накануне.

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