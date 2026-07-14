Одно неосторожное движение едва не стоило руки: приморские врачи вернули мужчине шанс на нормальную жизнь после страшной травмы

40-летний мужчина получил тяжелую травму руки Фото: министерство здравоохранения Приморского края

Одно неосторожное движение с инструментом едва не сделало 40-летнего мужчину инвалидом. Работа с перфоратором закончилась для него травматическим шоком, открытыми переломами и экстренной операцией. Смогли помочь пациенту травматологи Владивостокской клинической больницы №2. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

ПЕРЧАТКУ ЗАТЯНУЛО В ПЕРФОРАТОР

Несчастный случай произошел во время работы с электроинструментом. Мужчина использовал перфоратор, когда вращающийся механизм внезапно зацепил и намотал на себя его перчатку. Высвободить руку мгновенно не получилось.

Пострадавший поступил в травматологическое отделение ВКБ №2 в состоянии тяжелого травматического шока. Инструмент оторвал мужчине концевую фалангу указательного пальца, нанес открытый перелом третьего пальца и оставил на кисти множественные глубокие рваные раны.

СОХРАНИТЬ КИСТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ

Пациента экстренно отправили в операционную. Перед хирургами стояла сложная задача – не просто зашить раны, а провести ювелирную работу, чтобы человек в будущем не потерял работоспособность кисти.

«При таких травмах главная задача – максимально сохранить функцию кисти. Мы выполнили обработку ран, восстановили поврежденный палец и зафиксировали перелом. Несмотря на потерю части второго пальца, после лечения и реабилитации пациент сможет пользоваться рукой и вернуться к привычной жизни и работе», – рассказала врач-травматолог ВКБ №2 Алина Ласун.

САМОЕ СТРАШНОЕ ПОЗАДИ

Операция прошла успешно, а послеоперационный период миновал без каких-либо осложнений. Сейчас самое страшное для пациента уже позади: мужчину выписали из стационара, он продолжает восстановление амбулаторно.

По словам врачей, этот случай – наглядное доказательство того, насколько важно соблюдать технику безопасности при работе с любым электроинструментом. Всего одна секунда и одно неверное движение могут привести к тяжелейшим увечьям, требующим сложного и долгого хирургического лечения.

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