Острая боль пронзила до слез: житель Приморья едва не потерял зрение после неаккуратной работы с турбинкой

Пострадавший обратился в больницу с сильной болью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Спасской городской больнице врач-офтальмолог районной поликлиники Екатерина Дегтярева оказала экстренную помощь пациенту, который мог навсегда потерять зрение. Мужчина работал с турбинкой и не использовал защитные очки – в итоге металлическая стружка попала прямо в глаз. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Пострадавший обратился в больницу с сильной болью и слезотечением, опасаясь, что травма может обернуться катастрофой. Екатерина Сергеевна быстро оценила ситуацию, провела тщательный осмотр и профессионально, буквально ювелирно, извлекла опасную частицу, не повредив при этом ткани глаза.

Благодаря ее мастерству и внимательности удалось сохранить здоровье глазного яблока и зрение пациента. Сейчас приморец продолжает лечение под наблюдением врача и отмечает не только ее высокий профессионализм, но и человеческое отношение, понимание и поддержку.

«Глаз - это зрение, одно из самых важных чувств человека. Я очень благодарен Екатерине Сергеевне за помощь и за то, что она помогла сохранить мне возможность видеть», - сказал благодарный пациент.

При этом он признается: доктор не только оказала помощь, но и напомнила о важности техники безопасности. Ведь подобных травм можно было избежать, надев защитные очки. Врачи в очередной раз призывают не пренебрегать средствами индивидуальной защиты.

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