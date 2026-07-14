Пролез в узкую щель и облокотился на сетку: двухлетний малыш сорвался с пятого этажа в Приморье

Ребенок остался без присмотра совсем ненадолго Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Днем 13 июля в Уссурийске погиб двухлетний мальчик. Ребенок забрался на подоконник, оперся на москитную сетку и выпал с пятого этажа, пока его мама ненадолго вышла из комнаты. Врачи пытались спасти малыша, но травмы оказались слишком тяжелыми. Теперь обстоятельствами случившегося занимается Следственный комитет. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

МАМА ОТЛУЧИЛАСЬ НА ПАРУ МИНУТ

Беда произошла в доме на улице Пролетарской. По предварительным данным, многодетная мама оставила двухлетнего сына в комнате и буквально на непродолжительное время вышла в другое помещение. В этот момент малыш забрался на подоконник.

Из-за конструктивных особенностей створка окна не открывалась полностью. Однако образовавшейся щели мальчику хватило, чтобы пролезть наружу. Ребенок облокотился на установленную москитную сетку. Она не выдержала его веса, и малыш упал вниз с высоты пятого этажа.

БОРЬБА ЗА ЖИЗНЬ И УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

После падения мальчик был еще жив. Его экстренно доставили в городскую больницу, где врачи начали реанимационные мероприятия. Медики делали все возможное, однако спасти маленького пациента не удалось – он скончался в больнице.

Следственный отдел по Уссурийску открыл уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас следователи устанавливают все детали произошедшего.

ИЛЛЮЗИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

После трагедии в Уссурийске краевой Следственный комитет опубликовал обращение к родителям с просьбой быть предельно внимательными.

«В летний период, когда окна в квартирах открыты, дети особенно уязвимы. Москитная сетка не является защитным барьером и создает лишь иллюзию безопасности. Она не выдерживает веса ребенка и может привести к трагическим последствиям. Берегите своих детей!» – подчеркнули в СУ СК России по Приморскому краю.

Следователи еще раз напоминают: открытое окно всегда представляет смертельную опасность для малыша, поэтому детей нельзя оставлять в проветриваемых комнатах без присмотра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дети прыгали в море, когда под ними рухнул пирс: появились новые детали страшного ЧП на пляже в Приморье

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.