Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Стало известно о состоянии детей, пострадавших при обрушении пешеходного пирса в бухте Муравьиная. Трое несовершеннолетних мальчиков, рухнувших в воду вместе с обломками бетонного сооружения, перенесли операции и приходят в себя под присмотром врачей. Подробнее — в материале «КП – Владивосток».
Видео: Вячеслав Квон
Напомним, ЧП произошло на пляже в Артемовском городском округе накануне. Группа молодых людей находилась на старом неэксплуатируемом пирсе, когда конструкция внезапно обвалилась в море, увлекая за собой людей.
На место стянулись оперативные службы, спасатели МЧС и глава Артема Вячеслав Квон. Сотрудники чрезвычайного ведомства тщательно обследовали не только морскую акваторию, но и само дно в районе рухнувшего моста, чтобы убедиться в отсутствии других людей под завалами. К счастью, худшие опасения не подтвердились: погибших не обнаружили. В спасательной операции задействовали 25 человек и девять единиц техники.
На кадрах с пляжа видно, что происходило на месте ЧП в первые часы после обвала. Пока спасатели МЧС осматривали обрушившийся в воду пирс, на берегу дежурили следователи и криминалисты – они изучали рухнувшую конструкцию, чтобы установить точные причины произошедшего.
Медицинская помощь потребовалась четверым молодым людям. Старший из них, юноша 2008 года рождения, отделался легкими ушибами и от госпитализации отказался прямо на месте. А вот троих парней помладше – в возрасте 14, 15 и 16 лет – экстренно доставили в Артемовскую городскую больницу.
По оценкам медиков, двое подростков получили травмы легкой степени тяжести, еще один находится в состоянии средней тяжести. Характер повреждений потребовал срочного хирургического вмешательства.
«Всем пострадавшим в настоящее время медицинская помощь оказывается в полном объеме. Врачи Артемовской больницы успешно прооперировали мальчиков, сейчас они отдыхают и восстанавливаются», – рассказали в министерстве здравоохранения Приморского края.
Сейчас жизни спасенных детей вне опасности.
Сразу после ЧП Следственный комитет завел уголовное дело по статье УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В настоящее время следователи и криминалисты продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Параллельно свою проверку организовала прокуратура Приморского края. Теперь надзорным и следственным органам предстоит выяснить, кто отвечал за содержание и безопасность аварийного объекта, доступ на который не был перекрыт для людей.
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