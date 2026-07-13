Пострадавшие подростки перенесли операции Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Стало известно о состоянии детей, пострадавших при обрушении пешеходного пирса в бухте Муравьиная. Трое несовершеннолетних мальчиков, рухнувших в воду вместе с обломками бетонного сооружения, перенесли операции и приходят в себя под присмотром врачей. Подробнее — в материале «КП – Владивосток».

Спасатели обследовали дно в районе обрушения пирса Видео: Вячеслав Квон

Обрушение пирса в Приморье 13 июля 2026

Напомним, ЧП произошло на пляже в Артемовском городском округе накануне. Группа молодых людей находилась на старом неэксплуатируемом пирсе, когда конструкция внезапно обвалилась в море, увлекая за собой людей.

На место стянулись оперативные службы, спасатели МЧС и глава Артема Вячеслав Квон. Сотрудники чрезвычайного ведомства тщательно обследовали не только морскую акваторию, но и само дно в районе рухнувшего моста, чтобы убедиться в отсутствии других людей под завалами. К счастью, худшие опасения не подтвердились: погибших не обнаружили. В спасательной операции задействовали 25 человек и девять единиц техники.

Фото с места обрушения пирса в Приморье 13 июля 2026

На кадрах с пляжа видно, что происходило на месте ЧП в первые часы после обвала. Пока спасатели МЧС осматривали обрушившийся в воду пирс, на берегу дежурили следователи и криминалисты – они изучали рухнувшую конструкцию, чтобы установить точные причины произошедшего.

Железобетонная конструкция обвалилась в море Фото: УМВД России по Приморскому краю

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Пострадавшие при обрушении пирса в Приморье 13 июля 2026

Медицинская помощь потребовалась четверым молодым людям. Старший из них, юноша 2008 года рождения, отделался легкими ушибами и от госпитализации отказался прямо на месте. А вот троих парней помладше – в возрасте 14, 15 и 16 лет – экстренно доставили в Артемовскую городскую больницу.

По оценкам медиков, двое подростков получили травмы легкой степени тяжести, еще один находится в состоянии средней тяжести. Характер повреждений потребовал срочного хирургического вмешательства.

«Всем пострадавшим в настоящее время медицинская помощь оказывается в полном объеме. Врачи Артемовской больницы успешно прооперировали мальчиков, сейчас они отдыхают и восстанавливаются», – рассказали в министерстве здравоохранения Приморского края.

Сейчас жизни спасенных детей вне опасности.

Последние новости об обрушении пирса в Приморье на 14 июля 2026

Сразу после ЧП Следственный комитет завел уголовное дело по статье УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В настоящее время следователи и криминалисты продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Параллельно свою проверку организовала прокуратура Приморского края. Теперь надзорным и следственным органам предстоит выяснить, кто отвечал за содержание и безопасность аварийного объекта, доступ на который не был перекрыт для людей.

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