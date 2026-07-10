Начало недели в Приморье выдастся жарким Фото: Антон ПИКУС. Перейти в Фотобанк КП

Начало следующей недели принесет в Приморский край неустойчивую погоду. Жителей региона ждет резкий скачок температур до +35 градусов, а в середине недели на погоду повлияет бывший тайфун BAVI. Специалисты Примгидромета рассказали о возможных сценариях развития событий. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Погода в Приморье 13-15 июля 2026

В первый рабочий день, 13 июля, погоду в крае будут определять циклон и теплый воздух с океана. Атмосферный фронт со стороны Китая и Амурской области вызовет местами кратковременные дожди и грозы. Одновременно со стороны Тихого океана в регион начнут поступать субтропические воздушные массы.

В Приморье установится жаркая погода. Днем воздух прогреется до +27…+35 градусов. Прохладнее будет лишь на севере восточного побережья, где столбики термометров покажут от +18 до +24 градусов.

В ночь на вторник осадки прекратятся, температура понизится до +15…+23 градусов. Однако уже днем 14 июля к краю подойдет новый атмосферный фронт. Дожди возобновятся, а жара начнет постепенно спадать – максимальные температуры понизятся на 1–5 градусов.

Погода во Владивостоке 13-15 июля 2026

В середине недели, 15 июля, Приморский край и его столица окажутся под воздействием полярного фронта, в систему которого войдет бывший тайфун BAVI. Из-за этого интенсивность дождей во Владивостоке и в целом по региону возрастет.

Как рассказали синоптики, сейчас расчеты продолжают меняться, и сохраняется два варианта развития синоптической ситуации. По одному из сценариев циклон тропического происхождения пройдет вдоль западных границ Приморья, что приведет к обильным осадкам (в том числе в дальневосточной столице) и усилению ветра. По другому сценарию вихрь будет смещаться над территорией Китая, и тогда количество осадков во Владивостоке и Приморье окажется значительно меньше.

Сейчас специалисты Примгидромета ведут непрерывный мониторинг поступающей информации. В случае возникновения реальной угрозы опасных погодных явлений будет своевременно объявлено штормовое предупреждение.

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