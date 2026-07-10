Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке 10 июля Фото: Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

На Камчатке не стихает активность вулкана Шивелуч. Утром 10 июля произошел новый пепловый выброс на высоту около 12 километров над уровнем моря. Исполину вновь присвоили максимальный, красный код авиационной опасности, а пепловый шлейф направился в сторону краевой столицы и Елизово. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Огромный столб пепла поднялся над вулканом Шивелуч Видео: Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН/@ivsfebras_kvert

Выброс пепла на вулкане Шивелуч 10 июля 2026

Очередной выброс произошел в 9:43 по камчатскому времени. Как зафиксировали камеры Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, пепловый столб поднялся на отметку около 12 километров. За последние дни это далеко не первый мощный взрыв..

«Эксплозивно-экструзивное извержение вулкана продолжается, оно сопровождается мощной парогазовой активностью; в северной части лавового купола продолжается рост нового блока лавы. По спутниковым данным KVERT, с 3 по 9 июля пепловые шлейфы и облака перемещались до 1,5 тысячи километров в разные стороны от вулкана; термальная аномалия наблюдалась все дни недели», – рассказали вулканологи KVERT в прогнозе для авиации.

Пепловое облако на Камчатке 10 июля 2026

Сразу после утреннего выброса 10 июля шлейф начал смещаться. Чтобы узнать его точный путь, специалисты Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН вместе с Вычислительным центром ДВО РАН оперативно провели компьютерное моделирование.

Траектория движения пеплового облака Фото: KVERT ИВиС ДВО РАН и ВЦ ДВО РАН

Расчеты показали, что к часу дня по местному времени пепловое облако может оказаться прямо над Петропавловском-Камчатским и Елизово, где расположен главный аэропорт края. Из-за этого в обоих населенных пунктах возможен очень слабый пеплопад. В случае выпадения вулканической пыли спасатели рекомендуют жителям плотно закрыть окна, надеть защитные маски и по возможности не выходить на улицу.

При этом Шивелуч – не единственный беспокойный исполин на полуострове. По данным KVERT, извержения сейчас продолжаются на вулканах Безымянный и Крашенинникова, которым присвоен «желтый» авиационный код. На Безымянном специалисты регулярно фиксируют термальную аномалию, а на восточные склоны Крашенинникова изливаются лавовые потоки. Мониторинг всей вулканической обстановки на Камчатке продолжается в круглосуточном режиме.

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