На Камчатке не стихает активность вулкана Шивелуч. Утром 10 июля произошел новый пепловый выброс на высоту около 12 километров над уровнем моря. Исполину вновь присвоили максимальный, красный код авиационной опасности, а пепловый шлейф направился в сторону краевой столицы и Елизово. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».
Видео: Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН/@ivsfebras_kvert
Очередной выброс произошел в 9:43 по камчатскому времени. Как зафиксировали камеры Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, пепловый столб поднялся на отметку около 12 километров. За последние дни это далеко не первый мощный взрыв..
«Эксплозивно-экструзивное извержение вулкана продолжается, оно сопровождается мощной парогазовой активностью; в северной части лавового купола продолжается рост нового блока лавы. По спутниковым данным KVERT, с 3 по 9 июля пепловые шлейфы и облака перемещались до 1,5 тысячи километров в разные стороны от вулкана; термальная аномалия наблюдалась все дни недели», – рассказали вулканологи KVERT в прогнозе для авиации.
Сразу после утреннего выброса 10 июля шлейф начал смещаться. Чтобы узнать его точный путь, специалисты Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН вместе с Вычислительным центром ДВО РАН оперативно провели компьютерное моделирование.
Расчеты показали, что к часу дня по местному времени пепловое облако может оказаться прямо над Петропавловском-Камчатским и Елизово, где расположен главный аэропорт края. Из-за этого в обоих населенных пунктах возможен очень слабый пеплопад. В случае выпадения вулканической пыли спасатели рекомендуют жителям плотно закрыть окна, надеть защитные маски и по возможности не выходить на улицу.
При этом Шивелуч – не единственный беспокойный исполин на полуострове. По данным KVERT, извержения сейчас продолжаются на вулканах Безымянный и Крашенинникова, которым присвоен «желтый» авиационный код. На Безымянном специалисты регулярно фиксируют термальную аномалию, а на восточные склоны Крашенинникова изливаются лавовые потоки. Мониторинг всей вулканической обстановки на Камчатке продолжается в круглосуточном режиме.
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