Семья готовилась к празднику, но случилось непоправимое: две сестры погибли в день рождения младшей в Уссурийске

К вечеру 9 июля спасатели нашли тела утонувших девушек. Фото: скриншот видео пресс-службы прокуратуры Приморского края

В Уссурийске 9 июля произошла трагедия, которая потрясла весь город. В этот день со дна водоема парка отдыха и спорта «Радужный» спасатели подняли тела двух девушек 17 и 21 года с признаками утопления. Младшей из них в день гибели должно было исполниться 18 лет, пишет «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Приморскому краю.

Как выяснилось позже, погибшие были сестрами из многодетной семьи. В этот день младшей из них должно было исполниться 18 лет – девушки приехали на базу отдыха вместе с подругами, чтобы отметить день рождения. По предварительным данным, они не планировали купаться: их тела нашли в одежде. Одна из версий произошедшего такова – девушки подошли слишком близко к краю водоема, оступились и оказались в воде. Находившийся рядом отдыхающий вовремя среагировал и сумел вытащить из воды одну из трех утопающих – ее удалось спасти. Однако две другие, к сожалению, утонули: водоем оказался слишком глубоким. К вечеру 9 июля стало известно, что спасателям удалось найти тела погибших и передать их полиции.

По факту происшествия следственные органы СКР по Приморскому краю возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». На место трагедии также выезжал прокурор Уссурийска Михаил Рудницкий, чтобы проконтролировать работу правоохранительных органов и специальных служб.

На место гибели сестер выезжал прокурор Уссурийска Михаил Рудницкий. Фото: пресс-служба прокуратуры Приморского края

Сейчас следователи продолжают опрашивать свидетелей и очевидцев трагедии, а также назначены судебно-медицинские экспертизы. Ведется расследование, итоги которого прольют свет на все обстоятельства случившегося. Пока остается открытым вопрос, как именно девушки оказались в воде и можно ли было предотвратить эту трагедию.

Ранее «КП» писала, что СК Приморья возбудил уголовное дело после гибели двух девушек в водоеме парка «Радужный».

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