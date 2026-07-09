СК Приморья возбудил дело после гибели двух девушек в водоеме парка «Радужный»

Сотрудники СК работают на месте трагедии. Фото: пресс-служба СУ СК России по Приморскому краю

Следственный комитет по Приморскому краю возбудил уголовное дело по факту гибели двух девушек 17 и 20 лет в водоеме парка «Радужный» в Уссурийске. Тела погибших уже извлекли из воды. Дело завели по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Приморскому краю.

По предварительным данным, компания из трех подруг отдыхала на берегу. В какой-то момент девушки, видимо, подошли слишком близко к кромке воды, оступились и все трое одновременно упали в воду. Одну из них успели вытащить оказавшиеся рядом отдыхающие – ее удалось спасти. Но две другие, к сожалению, спасти не удалось, они утонули.

В настоящее время следователи допрашивают свидетелей и выясняют, была ли это случайность, повлияли ли на произошедшее состояние водоема или какие-то внешние факторы. Ведется расследование, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ранее «КП» писала, что прокуратура начала проверку по факту трагического происшествия в парке «Радужный» Уссурийска.

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