Обследование показало страшное: семилетний ребенок получил серьезную травму, упав с высоты собственного роста в Приморье

С помощью пластин кость зафиксировали в правильном положении Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Артемовскую городскую больницу поступил семилетний мальчик, который получил травму в собственной квартире. Ребенок оступился и упал с высоты своего роста, ударившись бедром. Родители поначалу не придали этому значения, однако боль не проходила, и они все же решили показать сына врачам. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Когда медики сделали снимок, выяснилось: у ребенка был закрытый перелом правой бедренной кости. Травма оказалась куда серьезнее, чем могло показаться на первый взгляд.

«Для восстановления функции конечности врачи-травматологи выполнили экстренную операцию с использованием современных титановых фиксаторов», - рассказали в министерстве здравоохранения Приморского края.

С помощью пластин кость зафиксировали в правильном положении. Хирургическое вмешательство прошло без осложнений, и уже через несколько дней мальчика выписали домой. Теперь он проходит амбулаторное лечение, а после курса реабилитации, как заверили врачи, сможет вернуться к обычным играм и беготне.

Специалисты напоминают родителям: даже безобидное падение с высоты собственного роста у детей может обернуться тяжелой травмой. Если после удара ребенок жалуется на сильную или долго не проходящую боль, не может наступить на ногу или щадит ее при движении – медлить нельзя. Лучше лишний раз показать ребенка врачу, чем потом исправлять последствия запущенного перелома.

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