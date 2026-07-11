По предварительным прогнозам, 14 июля циклон окажется в районе китайского города Далянь Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ближайшие дни супертайфун BAVI, прошедший над Тайванем и нанесший серьезный ущерб острову, продолжит свое движение и выйдет на территорию юго-восточного Китая. Затем он начнет смещаться на север вдоль побережья Желтого моря. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

По предварительным прогнозам, уже во вторник, 14 июля, циклон окажется в районе китайского города Далянь – именно там ему предстоит сделать выбор между двумя траекториями. Обе математические модели показывают примерно равную вероятность, поэтому синоптики готовятся к любому развитию событий.

«Если тайфун выйдет на территорию Еврейской автономной области, наиболее сильные ливни ожидаются в приграничных районах северо-восточного Китая, ЕАО и Хабаровском крае. В этом случае Приморье, скорее всего, ограничится сильными дождями 15 июля», - рассказал начальник Приморского УГМС Борис Викторович Кубай.

Однако если вихрь повернет на северо-восток и направится непосредственно к Приморскому краю, то на регион обрушатся очень интенсивные осадки – вплоть до подтоплений на малых реках. Специалисты подчеркивают: почва уже перенасыщена влагой от предыдущих дождей, поэтому новые осадки будут почти полностью уходить в сток, что приведет к подъему уровней воды.

Но есть и хорошая новость – водность рек пока не превышает 70% от нормы, а сам тайфун движется достаточно быстро, что исключает затяжные ливни. На данный момент эксперты не прогнозируют катастрофических наводнений.

Особое внимание будет уделено бассейну реки Раздольной, где на территории Китая также ожидаются интенсивные дожди. Если на сопредельной территории начнутся сбросы воды из водохранилищ, это может повлиять на уровень воды в приморских реках – ситуацию будут мониторить в непрерывном режиме. Уточненные прогнозы по тайфуну будут публиковать оперативно.

Что касается погоды после прохождения циклона, то синоптики обещают долгожданное солнце – оно может появиться уже в понедельник, 13 июля, после прохождения атмосферного фронта, а затем вернется в четверг, 16 июля. Во второй половине месяца солнечных дней во Владивостоке, вероятно, станет больше.

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