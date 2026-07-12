Обошла несколько клиник, но слышала лишь плохое: врачи Владивостока с помощью прокола сохранили пациентке возможность быть мамой

Специалисты гинекологического отделения провели полное обследование Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке врачи совершили настоящее чудо, подарив молодой женщине шанс на материнство. 34-летняя пациентка много лет мечтала о ребенке, но на ее пути стояла серьезная преграда – крупная миома матки. Она объездила несколько клиник по всей стране, проходила обследования и лечение, но врачи в большинстве случаев выносили суровый вердикт: радикальное удаление органа, а значит, бесплодие навсегда. Однако в Первой городской клинической больнице Владивостока решили бороться до конца. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Специалисты гинекологического отделения провели полное обследование и собрали врачебный консилиум, чтобы оценить все риски. Оказалось, что миома буквально обвила матку, и операция требовала ювелирной точности.

«Мы понимали, насколько важно для пациентки сохранить возможность стать мамой. Благодаря слаженной работе команды нам удалось успешно выполнить вмешательство и сохранить репродуктивную функцию», - отметила исполняющая обязанности заведующей гинекологическим отделением Умида Хамроева.

Вмешательство провели лапароскопическим методом – через небольшие проколы, без больших разрезов, что ускорило восстановление. Врачам удалось полностью удалить миому, сохранив матку и все репродуктивные функции. Сегодня пациентка уже выписана домой и чувствует себя хорошо. Теперь ее главная мечта – стать мамой – обрела реальные очертания.

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