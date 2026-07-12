Малыш ждал маму, пока она проводила ночь в изоляторе: ошибка в загранпаспорте испортила семье отдых в Таиланде

Паспорт аннулировали на месте Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае завершилось судебное разбирательство между женщиной и МВД России из-за технической ошибки в загранпаспорте. Истица выехала на отдых за границу, но на паспортном контроле в Таиланде ее документ признали недействительным – в машиночитаемой строке оказалась допущена ошибка. Паспорт аннулировали на месте, ее саму поместили в камеру временного содержания, а несовершеннолетнего сына за отдельную плату сопроводили в отель. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

«В течение всего дня она пытаясь урегулировать проблему, связывалась по телефону с посольством РФ в Таиланде, миграционным отделом, туристической фирмой для сопровождения ребенка. Спустя продолжительное время истец вместе с сыном за свой счет вернулись в Россию», - рассказали в Приморском краевом суде.

Вернувшись домой, она потребовала компенсировать ей не только стоимость несостоявшегося отпуска, но и моральные страдания. Однако МВД оплатило только прямые расходы и выпустило новый паспорт.

Тогда суд встал на сторону пострадавшей. С государства в лице МВД взыскали 234 438 рублей убытков, 50 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также судебные расходы – в итоге общая сумма составила почти 300 тысяч рублей. Представители МВД пытались обжаловать решение в апелляции, требуя снизить сумму морального вреда, но краевой суд подтвердил: оснований для уменьшения нет.

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