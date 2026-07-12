Сейчас ученые проводят палеогенетический анализ находки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На Дальнем Востоке России совершено сенсационное открытие, которое переписывает историю заселения Приморья. Археологи Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН впервые нашли костные останки древнего человека возрастом около 12 тысяч лет. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

До этого самой древней антропологической находкой в регионе считались материалы из пещеры Чертовы Ворота, датированные 6,5 тысячами лет назад. Теперь же возрастная планка отодвинута почти на 5,5 тысячи лет вглубь веков.

Обломок челюсти древнего человека с зубами из пещеры Ханкайская-1 Фото: ИИАЭ ДВО РАН

Уникальная находка была сделана в привходовой части пещеры. Ученые установили, что люди селились здесь многократно, начиная с эпохи верхнего палеолита. Именно к его завершающей стадии относятся обнаруженные артефакты – в основном микропластины из обсидиана, вулканического стекла.

Особый интерес вызвали изделия из обсидиана зеленого цвета, чьи ближайшие источники находятся примерно в 250 километрах от пещеры. Это говорит о том, что уже тогда древние люди имели развитые торговые связи или активно мигрировали на огромные расстояния.

Но главная ценность – часть нижней челюсти человека с двумя сохранившимися зубами. Кости отлично сохранились, что позволило провести радиоуглеродный анализ и подтвердить возраст – около 12 тысяч лет.

«Значимость открытию придает тот факт, что сохранение костных останков в Приморском крае - большая редкость. Кислые почвы и влажный муссонный климат обычно полностью разрушают органику, поэтому челюсть, пролежавшая в пещере 12 тысячелетий в отличном состоянии, - само по себе уникальное явление для региона», - рассказали в ИИАЭ ДВО РАН.

Сейчас ученые проводят палеогенетический анализ находки. После секвенирования ДНК они надеются получить новые данные о происхождении и миграциях древнего населения Дальнего Востока.

Это открытие позволит по-новому взглянуть на пути расселения людей на территории современной России и станет важнейшим вкладом в изучение древней истории региона.

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