Не оставляют жертве ни единого шанса: в Приморье рассказали, как мурена и групер объединяются ради удачной охоты

Идеальный маскировочный окрас помогает рыбам в охоте Фото: Приморский океанариум

В подводном мире тоже есть место настоящей командной работе. Специалисты Приморского океанариума поделились удивительным фактом из жизни обитателей коралловых рифов. Оказывается, два совершенно разных хищника – леопардовая мурена и леопардовый групер – способны объединять усилия ради успешной охоты. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

СЕКРЕТЫ МАСКИРОВКИ И ОДИНОЧНОЙ ОХОТЫ

Этих морских обитателей роднит не только хищный нрав, но и эффектная внешность. И мурена, и групер носят пятнистую леопардовую окраску, которая служит им идеальной маскировкой. Вкусовые предпочтения у них тоже совпадают: оба хищника любят полакомиться рыбой и головоногими моллюсками.

А вот тактика одиночной охоты у них совершенно разная. Леопардовая мурена предпочитает действовать скрытно – она затаивается в укрытиях и ждет удобного момента для броска. Групер, напротив, ведет себя как хозяин: он постоянно патрулирует свою территорию и нападает на добычу молниеносно.

СОВМЕСТНАЯ ОХОТА ЛЕОПАРДОВОЙ МУРЕНЫ И ГРУПЕРА

Самое интересное начинается в те моменты, когда рыбы решают поработать в паре. Хищники объединяются, чтобы не оставить жертве шансов на спасение.

«Мурена проникает в узкие щели, куда не может попасть групер, а групер ловит добычу, если та пытается спастись в открытой воде», – рассказали в Приморском океанариуме.

Подобная тактика невероятно эффективна. По словам экспертов, такое слаженное сотрудничество по праву считается одним из самых удивительных примеров кооперации между совершенно разными видами рыб.

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