90 птенцов малой колпицы вылупились в Приморье Фото: дирекция заповедников «Земля леопарда»

На острове Фуругельма в Дальневосточном морском заповеднике – единственном в России месте, где гнездится малая колпица, – впервые появились на свет почти 100 птенцов. Новейший мониторинг показал, что численность популяции этой редчайшей птицы растет уверенно и быстро. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

УВЕЛИЧЕНИЕ ПОПУЛЯЦИИ В 15 РАЗ

В конце 1980-х годов малая колпица находилась на грани исчезновения: из-за разрушения человеком среды обитания мировая популяция сократилась до критически низких 288 особей. Сегодня птица включена в Красную книгу, а ее мировая численность достигла нескольких тысяч особей.

Остров Фуругельма – единственное в России место, где гнездится малая колпица Фото: дирекция заповедников «Земля леопарда»

Огромную роль в восстановлении вида играет приморский остров Фуругельма. 25 лет назад там обнаружили не более трех пар этих редких птиц, а за прошедшее время, по оценкам ученых, местная популяция выросла примерно в 15 раз.

Тремя месяцами ранее исследователи зафиксировали на острове 47 гнезд малой колпицы. Во время новейшего мониторинга в них насчитали более 90 птенцов. При этом в двух гнездах оказалось сразу по пять юных колпиц, что для данного вида является большой редкостью.

В Приморье насчитали 47 гнезд краснокнижной птицы Фото: дирекция заповедников «Земля леопарда»

ПОЧЕМУ КОЛПИЦА ВЫБИРАЕТ ПРИМОРЬЕ

Стремительный рост численности птиц стал возможен благодаря постоянной охране территории и наличию эталонных мест для обитания.

«Для малой колпицы очень важны доступные кормовые угодья, не загрязненные человеком. Именно сокращение таких угодий из-за работы промышленных предприятий стало одним из факторов сокращения численности вида. Однако, например, в Дальневосточном морском заповеднике малые колпицы могут кормиться в эталонных водно-болотных угодьях у мыса Островок Фальшивый, а гнездиться на охраняемом острове. Все это, безусловно, привлекает птиц в южное Приморье», – рассказал сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Дмитрий Беляев.

УНИКАЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ КОМПЛЕКС

Успешный приморский опыт сохранения малой колпицы получил высокую оценку зарубежных коллег на недавнем международном семинаре в Республике Корея.

«Остров Фуругельма – самый южный остров России и одна из жемчужин Приморского края. Уже много лет здесь сохраняется уникальный природный комплекс международного значения», – рассказал директор ФГБУ «Земля леопарда» Виктор Бардюк.

Помимо колпицы, под надежной охраной первого морского заповедника страны (учрежденного в 1978 году) находятся и другие уникальные пернатые. Только на острове Фуругельма в России гнездится краснокнижная желтоклювая цапля. А местные скалы приютили крупнейшую в мире колонию чернохвостой чайки, которая насчитывает десятки тысяч птиц.

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