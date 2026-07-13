Один глоток привел к ожогам внутренних органов: житель Приморья по заданию выпил уксус под аплодисменты публики

Содержимое рюмки отправило мужчину на больничную койку Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Отдых в популярном приморском селе Андреевка привел жителя Уссурийска в больницу с химическими ожогами. Во время конкурса мужчина выпил из рюмки неизвестную жидкость по заданию ведущего – внутри оказался уксус. Теперь в обстоятельствах опасного развлечения разбирается Следственный комитет. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

«УГАДАЙ, ЧТО В РЮМКЕ»

Все произошло 29 июня в ночном клубе на улице Школьной. В тот вечер гостям заведения предложили развлекательную программу.

Туриста из Уссурийска позвали участвовать в конкурсе под названием «Угадай, что в рюмке». Мужчина согласился и залпом выпил предложенное содержимое. Однако в стакане оказался уксус. Посетителю резко стало плохо, потребовалась помощь врачей.

Позже медики диагностировали у пострадавшего химический ожог полости рта и носоглотки. Именно из больницы в дежурную часть полиции поступило сообщение о пациенте с тяжелой травмой.

ПРОВЕРКА ПОЛИЦИИ И СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА

Полицейские проверили заведение, опросив всех очевидцев и участников неудачного конкурса. Собранные материалы передали в Следственный комитет. Там по факту инцидента уже организовали доследственную проверку по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

«В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Опрашиваются очевидцы и персонал заведения», – рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю.

Также назначена судебно-медицинская экспертиза. Врачам предстоит точно определить степень тяжести вреда, который уксус причинил здоровью туриста. По результатам всех проверок ведомство примет процессуальное решение.

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