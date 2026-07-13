Ремонт контролируется в режиме онлайн. Фото: Евгения Кубко/vlc.ru.

Власти Владивостока перешли к принципиально новому подходу в организации ремонтных работ на городских тепловых сетях. Ключевыми элементами новой системы стали обязательная закупка всего необходимого оборудования до начала работ, а также видеоконтроль за их ходом.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко и глава Владивостока Константин Шестаков лично осмотрели ряд ремонтируемых объектов в городе. В списке адресов, которые они посетили – Пушкинская, 32, и 39, 40 лет ВЛКСМ, 11, а также Фонтанная, 51. Во время рабочей поездки мэр подчеркнул, что теперь ни один подрядчик не допускается к ремонту без полной комплектации объекта материалами и техникой.

«Мы поменяли подход в работе с подрядчиками. Задача одна – ремонтировать теплосети качественно и в срок», – отметил Константин Шестаков.

Для обеспечения максимальной прозрачности и оперативного реагирования на возможные задержки все объекты оснащены камерами видеонаблюдения. Это позволяет контролировать темпы выполнения работ в режиме реального времени и исключает возможность искусственного замедления процесса.

Мэр и губернатор посетили ремонтируемые объекты в разных районах города. Фото: Евгения Кубко/vlc.ru.

По словам Константина Шестакова, текущий график ремонта соблюдается. На улице Пушкинской уже смонтировано более 70% трубопровода, параллельно ведется частичное асфальтирование. Аналогичные показатели готовности демонстрируют специалисты на участке по адресу 40 лет ВЛКСМ, 11.

Особое внимание уделено ремонту теплосети на улице Фонтанной. Здесь работы разделены на три этапа. Во время первого из них заменили сети от перекрестка улиц Уборевича и Суханова до Краснознаменного переулка (асфальтирование завершается при благоприятных погодных условиях). Второй этап включает в себя работу на участке от Краснознаменного переулка до здания прокуратуры. На заключительном этапе предстоит заменить коммуникации от здания прокуратуры до пересечения с Океанским проспектом.

Заместитель генерального директора АО «ВПЭС» Николай Трофимов уточнил технические параметры ремонтируемого участка: его протяженность составит 472 метра, диаметр новых труб – 219 миллиметров. Старые сети здесь были изношены более чем на 90%.

Помимо инженерных объектов, губернатору продемонстрировали, как ведутся работу по модернизации общественного пространства в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Речь об алее на Ивановской, 3–19. Вместо бывшего пустыря там формируется благоустроенная территория с озеленением и пешеходными дорожками. По просьбам жителей здесь будет установлен остановочный павильон «Госпиталь ТОФ» и оборудован пешеходный переход.

Аллея протяженностью более 800 метров пролегает вдоль улицы Ивановская. Фото: Евгения Кубко/vlc.ru.

Стоит отметить, что концепция этого пространства была разработана совместно с горожанами. Решение о создании аллеи было принято жителями во время рейтингового голосования в рамках федерального проекта в 2025 году. Как ранее писала «КП», в этом сезоне благодаря нацпроекту также преображаются ландшафтно-парковая зона ДВФУ и аллея на Кирова, 5-9. Процесс благоустройства, как и ремонт теплосетей, максимально открытый и ориентированный на мнение населения.

За благоустройство этой территории проголосовали сами жители. Фото: Евгения Кубко/vlc.ru.

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