От жителей Владивостока зависит благоустройство общественных пространств

Дальневосточная столица продолжает преображаться. Фото: Ярослав ЮРИН. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке продолжается активная работа по улучшению инфраструктуры. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» запланированы масштабные работы по благоустройству общественных пространств.

Уже определены объекты, которые вскоре преобразятся благодаря участию самих жителей города. В частности, планируется провести реконструкцию четырех популярных скверов и парка, выбранных приморцами во время народного голосования. Речь о «Нескучном саде», «Чайке», Магнитогорском сквере и парке на улице Джамбула, 43. Чтобы жители могли выразить свое мнение о том, каким должно стать каждое из этих мест, администрация дальневосточной столицы организовала онлайн-опросы.

Анна Джура, начальник управления городской среды, подчеркнула важность активного участия горожан.

«Приглашаем всех пройти опросы и поделиться своим видением. Ведь именно горожане лучше всех знают, какими должны быть общественные пространства, где они будут проводить время с семьей или друзьями. Результаты опросов помогут нам учесть все пожелания, выявить особенности каждой территории и создать проекты, которые действительно будут востребованы», – поделилась глава управления городской среды.

Таким образом, каждый житель Владивостока может внести свой вклад в создание удобного и приятного городского пространства, которое станет любимым местом отдыха для многих.

После завершения опроса специалисты подготовят концепцию благоустройства каждого объекта, которая представят для обсуждения горожанам. Для того чтобы принять участие в голосовании, необходимо пройти авторизацию на портале Госуслуг.

Опросы открыты уже сейчас и завершатся 9 августа текущего года. Выразить свое мнение можно, перейдя по ссылкам:

сквер «Нескучный сад»

сквер «Чайка»

парк на Джамбула, 43

сквер Магнитогорский.

Стоит отметить, что во Владивостоке активно ведутся работы по другим направлениям программы «Формирования комфортной городской среды». Так, в текущем году уже начато обустройство новых пешеходных зон на улицах Ивановская, 3-19, и Кирова, 5-9, а также проводится реконструкция ландшафтной зоны ДВФУ. Продолжается ремонт дворов, общественных пространств, модернизация и строительство дорог.

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