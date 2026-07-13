Новую аллею на Ивановской во Владивостоке откроют в августе

Общественное пространство благоустраивают по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Фото: Дмитрий Игнатенько/правительство Приморья.

Столица Дальнего Востока уверенно меняет свой облик, становясь более современным и удобным городом. Ключевую роль в этом процессе играют инициативы жителей и масштабная работа властей. Одним из ярких примеров совместных усилий стала новая аллея на улице Ивановской. Ход работ на объекте лично проверили губернатор Приморья Олег Кожемяко и мэр Владивостока Константин Шестаков.

Благоустройство на некогда заброшенном участке проводится благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни», инициированному президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Важно отметить, что сама идея создания прогулочной зоны прозвучала от местных жителей. За модернизацию территории на месте бывших трамвайных путей проголосовали сами владивостокцы, а концепцию новой рекреационной зоны разработали талантливые студенты из Приморья. Кстати, проект стал одной из лучших практик благоустройства в России.

Новая пешеходная артерия на Ивановской протянется более чем на 800 метров, превратившись в современное пространство для отдыха со скамейками, освещением и спортивной площадкой.

«Это хороший проект благоустройства, на данный момент работы ведутся в графике, уже в августе аллея станет еще одним удобным и комфортным местом отдыха и прогулок для жителей и гостей столицы Дальнего Востока. В крае в целом ведется большая работа по благоустройству, которую нужно выполнить к сентябрю», – заявил во время рабочей поездки Олег Кожемяко.

Губернатор проверил ход ремонта. Фото: Дмитрий Игнатенько/правительство Приморья.

Однако комфорт горожан – это не только парки и скверы. Во Владивостоке продолжается масштабная модернизация тепловых сетей, изношенность которых местами достигает 90%. Сейчас проводится активная замена тепловых сетей на ключевых магистралях города: на Пушкинской, Светланской, улицах 40 лет ВЛКСМ, Фонтанной и других. Всего будет обновлено около 22 километров коммуникаций, на которых чаще всего происходили порывы.

Губернатор проконтролировал ход ремонта, отметив высокую степень готовности бригад и наличие всех необходимых материалов.

«Работа ведется слажено и в срок. Надеюсь, что в этом году завершим подготовку к отопительному сезону раньше, проведём все гидравлические испытания. Главное, чтобы к холодам тепло было в каждом доме, поэтому управляющие компании также должны вести работу в своей части, чтобы подать тепло во все квартиры вовремя», – поделился Олег Кожемяко.

Глава края держит на личном контроле процесс ремонта коммуникаций и подготовки к холодам. Фото: Дмитрий Игнатенько/правительство Приморья.

Стоит подчеркнуть, что власти Владивостока перешли к принципиально новому подходу в организации ремонтных работ на городских тепловых сетях. Теперь ход ремонта неустанно контролируют камеры наружного наблюдения, а подрядчика допускают на объект только после того, как он закупит все необходимые материалы.

Вопрос надежного теплоснабжения находится на личном контроле главы края. Губернатор следит, как проходит подготовка к зиме в каждом муниципальном образовании Приморья.

Только за последнюю пятилетку в дальневосточной столице модернизировали 155 километров сетей. Фото: Ярослав ЮРИН. Перейти в Фотобанк КП

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