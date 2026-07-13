Тайфун принесет в Приморье до 90 процентов месячной нормы осадков Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Наступившая неделя принесет жителям Приморья резкую смену погоды. После 33-градусной жары регион накроют сильные дожди, которые могут вызвать подъем уровня рек и локальные подтопления. Причиной станет атмосферный фронт, насыщенный влагой бывшего тайфуна BAVI. Примгидромет объявил штормовое предупреждение. Подробнее о том, к чему готовиться, – в материале «КП – Владивосток».

Погода в Приморье 13-15 июля 2026

До того как начнутся затяжные дожди, в регионе будет жарко. В понедельник, 13 июля, максимальная температура воздуха составит +25…+33 градуса, а на восточном побережье будет прохладнее – от +18 до +22 градусов. При этом атмосферный фронт принесет осадки во многие районы края.

В ночь на вторник дожди ослабеют, но уже к вечеру 14 июля к Приморью подойдет новый атмосферный фронт. Осадки возобновятся, а дневная температура немного понизится.

В ночь на четверг, 16 июля, непогода сместится на восток. Осадки прекратятся, но уже днем новый раздел хабаровского циклона вызовет дожди в северной половине Приморья. Окончательно погода наладится в пятницу, 17 июля: атмосферное давление вырастет, существенных осадков не ожидается, а воздух прогреется до +22…+31 градуса.

Погода во Владивостоке 13-15 июля 2026

В дальневосточной столице в понедельник, 13 июля, ожидается переменная облачность, воздух прогреется до +27…+31 градуса. Вечером не исключен небольшой дождь. Во вторник, 14 июля, сохранится облачная погода, к концу дня вновь возможны осадки. Ночная температура составит +20…+23 градуса, дневная – от +25 до +28 градусов.

Среда, 15 июля, из-за влияния циклона отметится во Владивостоке сильным дождем ночью и в первой половине дня. Дневные температуры при этом вернутся к показателям начала недели.

Во второй половине недели в краевой столице установится преимущественно сухая погода. Максимальная температура в четверг приблизится к +30 градусам, а в пятницу станет на 1-2 градуса ниже.

Тайфун BAVI в Приморье 13-15 июля 2026

Главной причиной сильных ливней в середине недели станет тайфун BAVI. Ранее он натворил немало бед на Тайване и прошел по Китаю, где заметно ослаб и растерял свой ветровой потенциал, перейдя в стадию тропического шторма.

Однако вихрь до отказа насытил тропической влагой полярный атмосферный фронт. Синоптики уже рассчитали точную траекторию его движения. Рано утром в среду, 15 июля, бывший тайфун подойдет к Владивостоку, затем сместится в сторону Находки и Преображения и уйдет к Сахалину.

Ночью и днем 15 июля Приморье накроют сильные и очень сильные дожди. Ослабление осадков будет происходить постепенно, с запада на восток.

Штормовое предупреждение во Владивостоке 13 июля 2026

В связи с выходом тайфуна Примгидромет заблаговременно распространил штормовое предупреждение для Владивостока и значительной территории края. Главный удар стихии ожидается 15 июля.

По прогнозам метеорологов, ночью и днем ожидаются сильные дожди (15-45 миллиметров осадков), а местами – очень сильные ливни (50 миллиметров и более). Максимальное количество осадков местами может достигать 90 процентов месячной нормы.

Такие интенсивные ливни приведут к паводкам. На реках края прогнозируется резкий подъем воды от 0,8 до двух метров, а локально – до 2,8 метра. Специалисты предупреждают о возможном выходе рек из низких берегов и подтоплении дорог, низменных участков и хозяйственных объектов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Побушевал на Тайване и движется в Китай: в Приморье 15 июля ждут супертайфун BAVI

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.