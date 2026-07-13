На месте обрушения пирса работают все оперативные службы. Фото: пресс-служба МЧС России по Приморскому краю

В Приморском крае продолжаются оперативные мероприятия на месте обрушения неэксплуатируемого пирса в акватории бухты Муравьиная Артемовского городского округа. Об этом пишет «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.

По последним данным, в результате происшествия пострадали четыре человека, из которых трое несовершеннолетних 16, 15 и 14 лет госпитализированы в Артемовскую городскую больницу с травмами легкой и средней степени тяжести. Еще один пострадавший – совершеннолетний 2008 года рождения – от госпитализации отказался после осмотра медиками. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.

Видео с места обрушения пирса в Приморье

На место происшествия выехал глава Артема Вячеслав Квон – градоначальник рассказал о том, что все ситуация находится под контролем.

Следственные органы СК России по Приморскому краю возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). На месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц, ответственных за техническое состояние и безопасную эксплуатацию гидротехнического сооружения.

Глава Артема об обрушении моста на пляже Видео: администрация Арьтема/@artemokrug

Сотрудники СК работают на месте обрушения пирса в Приморье

Прокуратура Приморского края также организовала проверку по факту обрушения. На место для координации работы правоохранительных органов и специальных служб выехал прокурор города Артема Илья Горгаев. Надзорное ведомство даст оценку действиям должностных лиц, отвечавших за содержание пирса.

Спасатели МЧС России продолжают обследование морской акватории, задействованы 25 человек и 9 единиц техники, в том числе от МЧС – 16 специалистов и 6 единиц техники.

Сотрудники МЧС на месте обрушения пирса в бухте Муравьиная. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

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