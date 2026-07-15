Пепловый шлейф распространился в восточном и юго-восточном направлении Фото: Рушан КАЮМОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке вновь активизировался один из самых мощных вулканов полуострова – Шивелуч. Вечером 14 июля специалисты Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) зафиксировали пепловый выброс на высоту 10,5 километров над уровнем моря. При этом высота самого исполина составляет 3283 метра, то есть пепел поднялся более чем в три раза выше вершины. Вулкану присвоили «красный» код авиационной опасности – это означает, что пепловые облака могут угрожать пролетающим самолетам, вплоть до повреждения двигателей. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

«Взрыво-экструзионное извержение вулкана продолжается. В любой момент могут произойти выбросы пепла на высоту до 12 километров над уровнем моря. Продолжающаяся активность может повлиять на международные и низколетящие самолеты», - сообщили в KVERT.

Пепловый шлейф распространился в восточном и юго-восточном направлении – в сторону Камчатского залива. На его пути находятся поселок Усть-Камчатск и село Крутоберегово Усть-Камчатского муниципального округа. Утром 15 июля жители Усть-Камчатска рассказали о том, что в поселке все же зафиксирован выпад пепла.

«Обстановка в поселке спокойная, жизнедеятельность населения не нарушена», - рассказали «КП»-Владивосток» в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Кроме того, МЧС выпустило подробную инструкцию для жителей и гостей региона.

При пеплопаде специалисты советуют немедленно закрыть все двери и окна, по возможности не выходить на улицу. Если пепел проникает в дом, нужно надеть респираторы или влажные марлевые повязки, пропитанные содой. Важно укрыть компьютеры и другую технику пленкой – вулканический пепел состоит из мелких остроугольных частиц обломков пород и вулканического стекла, на поверхности мельчайших частиц пепла удерживается электростатический заряд, а также капельки воды и коррозийных кислот. Эти частицы которые электризуются и могут вывести электронику из строя. Также не рекомендуется вносить уличную одежду в дом – пепел разносится по всем поверхностям. После окончания пеплопада следует очистить крышу и водостоки, обязательно в респираторе и очках.

Свежий вулканический пепел опасен не только для техники, но и для здоровья: он вызывает аллергию, респираторные заболевания, а содержащаяся на его поверхности сера может отравить животных и воду в открытых водоемах.

Специалисты продолжают мониторить ситуацию, но, по предварительным данным, угрозы для населения пока нет.

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