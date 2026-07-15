В Анучино дорогу размыло из-за сильных дождей Фото: администрация Анучинского муниципального округа

Владивосток продолжает бороться с последствиями мощного циклона. К 7 утра 15 июля в городе выпало 26 миллиметров дождя, а с самого начала непогоды их количество достигло уже 35 миллиметров. Вместе с дождем пришел порывистый ветер: утром юго-восточный, к середине дня сменится на северный и северо-западный с порывами до 15-16 метров в секунду. На дорогах от его силы повалило деревья. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Тайфун BAVI в Приморье 15 июля 2026 года

Атмосферный фронт, вобравший в себя остатки шторма BAVI, за минувшие сутки залил дождями практически всю территорию региона. На семи метеостанциях Приморья количество осадков достигло опасных значений – от 62 до 75 миллиметров, а абсолютным рекордсменом стал Хорольский округ, где выпал 101 миллиметр дождя. На реках начался дождевой паводок: уровень воды поднялся на 0,1-0,5 метра, а на реке Раздольной – сразу на метр. К утру среды центр циклона сместился на территорию Северной Кореи, и давление в нем упало.

Муниципальная служба «Содержание городских территорий» мониторит обстановку на дорогах в круглосуточном режиме. Спецбригады готовы в любой момент прочищать решетки и колодцы ливневой канализации, чтобы избежать подтоплений. Рабочие уже ликвидировали скопление воды на проезжей части на Амурской возле детского сада №151.

Жителей и гостей города настоятельно просят по возможности отказаться от поездок на личном транспорте – видимость на дорогах плохая, тормозной путь на мокром асфальте увеличивается в разы.

Последствия тайфуна BAVI в Приморье 15 июля 2026 года

Тем временем в западных районах Приморья ситуация на дорогах остается напряженной. В Пограничном округе полностью закрыт проезд на 18-м километре трассы Гродеково – Барановка – Садовый из-за перелива глубиной более 50 сантиметров. На других участках переливы поменьше – до 20 сантиметров, проезд сохраняется, но требует осторожности. В Хорольском округе на объезде моста у села Поповка глубина воды достигла 30 сантиметров – по аварийному мосту могут проехать только автомобили массой до 5 тонн.

В Анучино на улице Есенина дорогу размыло из-за сильных дождей. На месте устраняют последствия сильных осадков.

Некоторые участки дорог оказались размыты Фото: администрация Анучинского муниципального округа

Специалисты ликвидируют последствия дождей Фото: администрация Анучинского муниципального округа

Фото последствий тайфуна BAVI в Приморье 15 июля 2026 года

Тем временем, в Находке уже выпало около трети месячной нормы осадков, но во второй половине дня дождь пойдет на спад. Оперативные службы переведены в режим повышенной готовности. Администрация города опубликовала кадры с места работ.

Дорожники также убирают поваленные деревья на трассе Владивосток – Артем. Главная задача – сохранить проезд и минимизировать последствия циклона для жителей.

Ликвидация последствий дождя в Находке Видео: администрация Находки/@nhkadm

На трассе ветер повалил деревья Фото: Примавтодор/@PrimAvtoDor

Госавтоинспекция Владивостока обращается к водителям: из-за дождя сцепление с дорогой ухудшается, а риск дорожно-транспортных происшествий растет.

«Автолюбителям необходимо относиться с пониманием и уважением к другим участникам дорожного движения, а также следить за скоростным режимом, дистанцией и боковым интервалом между автомобилями. При совершении маневров на дороге и при проезде пешеходных переходов проявлять особую внимательность», - сообщили в Госавтоинспекции Приморского края.

Во Владивостоке прошли сильные дожди Фото: Содержание городских территорий Владивосток/@vl_sgt

Количество осадков достигло 35 миллиметров Во Владивостоке прошли сильные дожди Фото: Содержание городских территорий Владивосток/@vl_sgt

Пешеходам нужно убеждаться, что их пропускают, прежде чем ступать на «зебру».

В западных районах Приморья осадки уже пошли на спад, появились прояснения, однако восточная половина края остается под дождем до вечера. Температура днем повысится до +25…+31 градуса, на побережье будет прохладнее – +17…+23 градусов. Спасатели предупреждают: паводок продолжит развиваться – вода может подняться еще на 0,4-2 метра.

В четверг, 16 июля, влияние бывшего тропического шторма полностью прекратится, дожди сойдут на нет, но почти сразу регион накроют новые атмосферные фронты. Ожидаются локальные кратковременные ливни и грозы. Температура ночью +15…+20 градусов, днем от +23 до +32 градусов.

Владивосток накануне дышал душной облачностью, а ко второй половине дня пошел дождь. Ночью циклон усилился: ветер задул с юго-востока, и за несколько часов выпала месячная норма осадков. Днем 15 июля дождь в столице прекратится, выглянет солнце, и воздух прогреется до +27…+30 градусов. При этом влажность останется высокой, поэтому на улице будет особенно душно. В четверг дождей не ожидается, но утром возможны туманы. Температура не изменится, зато влажность станет чуть ниже, что немного облегчит самочувствие.

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