Температурный режим останется без резких скачков Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В предстоящие выходные, 18 и 19 июля, жителей Приморья ждет спокойная, теплая и преимущественно сухая погода. По данным Примгидромета, существенных осадков в крае не ожидается. Лишь местами, под влиянием высотной ложбины и повышенного атмосферного давления, возможны кратковременные дожди с грозами. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Температурный режим останется без резких скачков: ночью столбики термометров покажут +12…+20 градусов. Днем континентальная часть края будет буквально пылать от летнего зноя – до +29…+35 градусов. На юго-западе и вдоль побережья будет значительно комфортнее – +22…+28 градусов.

«Местами под влиянием высотной ложбины на фоне повышенного атмосферного давления возможны кратковременные дожди и грозы», - рассказали в Примгидромете.

Во Владивостоке выходные ожидаются преимущественно без осадков, но в ночные и утренние часы у берега возможен туман. Температура воздуха в городе составит +23…+26 градусов, а в пригороде будет теплее на 2-3 градуса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дороги залило водой, ветер снес деревья: бывший тайфун BAVI начал свое шествие по Приморью

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.