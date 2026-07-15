На место прибыла дежурная смена поисково-спасательного отряда Фото: кадр из видео ГУ МЧС России по Камчатскому краю

На Камчатке спасатели МЧС России в очередной раз провели операцию по спасению на Никольской сопке, которая известна своей опасностью для неподготовленных туристов. Вечером 15 июля 12-летняя девочка решила спуститься по каменистому склону, но быстро поняла, что ситуация вышла из-под контроля – склон оказался слишком крутым и сыпучим, чтобы двигаться дальше. Школьница не могла ни спуститься вниз, ни подняться обратно и вызвала экстренные службы. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

На место прибыла дежурная смена поисково-спасательного отряда. Оценив обстановку, спасатели решили не использовать альпинистское снаряжение, а аккуратно вывести девочку вручную.

Один из спасателей отдал девочке свои ботинки Фото: кадр из видео ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Однако оказалось, что школьница была в открытой обуви – это абсолютно не подходит для передвижения по осыпи, где камни постоянно сдвигаются. Один из спасателей тут же снял свои ботинки и отдал их девочке, после чего сопроводил ее вниз по безопасному маршруту.

«Медицинская помощь девушке не потребовалась. С ней была проведена профилактическая беседа», - рассказали в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Спасатели решили аккуратно вывести девочку вручную Фото: кадр из видео ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Спасатели предупреждают: Никольская сопка кажется легким местом для прогулок, но это обманчивое впечатление. Ближе к вершине склон превращается в груду сыпучих камней, а под самым верхом есть непроходимые участки.

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