Это первое подтвержденное потомство Сахаринки Фото: Нацпарк «Земля леопарда»/@amurleo_land

В Приморском крае произошло радостное событие. В национальном парке «Земля леопарда» ученые впервые зафиксировали самку Leo 204F по имени Сахаринка с котенком – это ее первое подтвержденное потомство. Полугодовалый детеныш держится рядом с матерью и уже достаточно подрос, чтобы сопровождать ее по участку обитания, но пока полностью зависит от нее. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Свое ласковое имя леопардиха получила благодаря бренду, который производит сахар и является участнику программы «Хранители леопарда». С 2023 года компания опекает эту грациозную кошку, а ее изображение появилось на лимитированных упаковках сахара по всей стране. Ранее Сахаринка уже прославилась, когда ее снимок победил в престижном фотоконкурсе Русского географического общества «Самая красивая страна». Теперь таежная история получила продолжение: камеры показали не просто красивую взрослую кошку, а ответственную мать с подрастающим малышом.

Сахаринка уже прославилась, когда ее снимок победил в престижном фотоконкурсе Фото: Нацпарк «Земля леопарда»/@amurleo_land

«Появление котенка у Сахаринки – новость, которая лучше любых цифр показывает смысл программы. За изображением на упаковке стоит реальная жизнь редкой кошки: самка, ее детеныш, охраняемый лес, работа инспекторов и ученых. Поддержка партнеров помогает сохранять не одного зверя отдельно, а всю экосистему, без которой у леопарда не было бы будущего», – отметил директор ФГБУ «Земля леопарда» Виктор Бардюк.

Полугодовалый детеныш держится рядом с матерью Фото: Нацпарк «Земля леопарда»/@amurleo_land

Благодаря крупнейшей в России сети фотомониторинга (более 500 камер) специалисты могут наблюдать за жизнью зверей, не вмешиваясь в нее. Сегодня популяция дальневосточного леопарда, который в начале 2000-х насчитывал около 35 особей, выросла до более чем 120. За судьбой Сахаринки и ее малыша будут следить дальше, чтобы понять, как идет взросление юного хищника и как развивается молодая семья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пока не стало слишком поздно: запутавшегося в веревке кита ищут в Приморье

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.