Рухнул с сапборда на камни и раздробил бедро: появились детали расследования уголовного дела об экстремальном спуске в вулкан на Камчатке

Следователи восстановили детали травмирования туриста Фото: СУ СК России по Камчатскому краю.

Уголовное дело о неудачном спуске на сапборде в кратер вулкана Горелый обрастает новыми подробностями. Чтобы разобраться в обстоятельствах ЧП, следователи вместе с подозреваемым организатором тура поднялись на вершину исполина. Мужчине пришлось на месте показывать, как именно развивались события в тот день. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

ЭКСКУРСОВОДА ПРИВЕЗЛИ НА ВЕРШИНУ ВУЛКАНА

В рамках расследования сотрудники регионального управления Следственного комитета провели осмотр места происшествия. Для этого на вулкан привезли подозреваемого – 39-летнего индивидуального предпринимателя, который оказывал туристам экскурсионные услуги.

Мужчина показал следователям, откуда турист поехал вниз на доске и где сорвался. Сотрудники СК осмотрели склон, чтобы своими глазами оценить, насколько крутым и опасным был этот маршрут.

«Осмотр места происшествия с участием подозреваемого позволил максимально детально восстановить картину произошедшего. В настоящий момент подозреваемый уже допрошен следователем с участием защитника», – рассказали в СУ СК России по Камчатскому краю.

ТУРИСТ ПОЛУЧИЛ ТЯЖЕЛУЮ ТРАВМУ ВО ВРЕМЯ СПУСКА

Напомним, экскурсия проходила с 28 июня по 2 июля 2026 года. Предприниматель организовал поход, но не выдал людям никакого специального снаряжения и не предупредил их о рисках на маршруте.

Все произошло 2 июля. Подозреваемый предложил 39-летнему туристу из Иркутской области спуститься к кратерному озеру не пешком, а скользя по склону на сапборде. На одном из неровных участков доска перевернулась. Мужчина упал и получил закрытый оскольчатый перелом левого бедра. Такую травму медики предварительно квалифицируют как тяжкий вред здоровью.

ПО ДЕЛУ НАЗНАЧИЛИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКУЮ ЭКСПЕРТИЗУ

Организатор тура проходит подозреваемым по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

По делу уже назначена судебно-медицинская экспертиза – она должна установить степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего туриста.

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