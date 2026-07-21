Собирала чемоданы, а попала на операционный стол: обычное недомогание едва не стоило жизни беременной туристке в Приморье

На третьи сутки после операции пациентку выписали Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Отпуск супругов из Иркутской области в приморской Ливадии подходил к концу, когда будущая мама резко почувствовала себя плохо. Вместо дороги домой беременная женщина оказалась в операционной: недомогание после купания в море оказалось угрожающим жизни диагнозом. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

ОТДАВАЛО В ПОЯСНИЦУ

Супруги уже упаковывали вещи, когда у женщины поднялась температура и появились боли, отдающие в поясницу. Изначально она списала симптомы на обычную простуду. Однако обследование в Находкинской городской больнице выявило гнойный процесс в аппендиксе. Без срочного хирургического вмешательства последствия для матери и не рожденного ребенка могли стать фатальными.

Из-за положения женщины врачи столкнулись с анатомическими сложностями. Специалистам требовался особый подход.

«Размеры матки затрудняли проведение эндоскопии в брюшной полости и смещали аппендикс выше его обычного расположения», – рассказал заведующий отделением хирургии Находкинской городской больницы Владимир Сапожников.

Врачи выбрали наименее травматичный вариант: оперировать методом лапароскопии – через минимальные проколы, избегая большого разреза.

ОПЕРАЦИЯ БЕЗ РАЗРЕЗА

За дело взялась бригада из пяти специалистов. Операцию проводили хирурги Владимир Сапожников и Иосиф Билов. Анестезиолог Андрей Лях подобрал для будущей мамы безопасный наркоз, а ассистировали врачам медицинские сестры София Гулева и Надежда Котяшова.

Операция длилась час и прошла успешно: воспаленный орган удалили, брюшную полость промыли, а состояние женщины стабилизировали.

Благодаря малотравматичному методу восстановление прошло быстро. Уже на третьи сутки пациентку выписали. Ее здоровью ничего не угрожает, беременность протекает благополучно, и молодая семья смогла спокойно вернуться домой в Иркутскую область.

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