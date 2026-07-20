Один укус насекомого едва не стал смертельным: отдых на даче превратился в кошмар с жутким отеком и реанимацией для мужчины в Приморье

Вовремя оказанная помощь спасла мужчине жизнь Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителя Приморья ужалил шершень на собственной даче. Поначалу боль казалась 51-летнему мужчине терпимой, но уже через несколько минут у него развился тяжелейший отек горла и помутнело сознание. К приезду бригады скорой помощи он начал задыхаться, а его давление упало до критических 80 на 50. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

«СНАЧАЛА БОЛЬ БЫЛА ТЕРПИМОЙ»

Все случилось утром в минувшие выходные. Мужчина занимался делами на дачном участке, когда его в плечо ужалил шершень. Он не придал этому особого значения, решив, что все потихоньку пройдет само.

Но уже через несколько минут состояние резко ухудшилось. Лицо и горло стремительно отекали, а сознание начало мутнеть. Мужчина почувствовал сильное удушье.

ОТЕК ПЕРЕКРЫЛ ДЫХАНИЕ

К моменту приезда бригады скорой помощи состояние пациента стало критическим. Артериальное давление снизилось до опасных 80 на 50 миллиметров ртутного столба, а стремительно нарастающий отек Квинке почти полностью перекрыл дыхательные пути.

Медики приступили к спасению пациента и начали интенсивную противошоковую терапию прямо на дачном участке. После оказания первой помощи и стабилизации состояния мужчину доставили во Владивостокскую клиническую больницу №2 (ВКБ №2), где сразу перевели в реанимацию токсикологии.

Врачи диагностировали у поступившего пациента токсический эффект, анафилактический шок и отек Квинке.

«Это классический пример генерализованной аллергической реакции. Главной угрозой для человека является то, что от момента укуса до критического состояния проходят всего несколько минут», – рассказал главный внештатный токсиколог Минздрава Приморского края, заведующий отделением острых отравлений ВКБ №2 Кирилл Коростылев.

ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА

Сейчас самое страшное для мужчины позади. Благодаря оперативной работе врачей скорой помощи и токсикологов его жизни ничто не угрожает. Пациент пришел в себя, но пока продолжает стационарное лечение в отделении.

Медики предупреждают: после укуса насекомого счет может идти на секунды, поэтому каждый должен знать главные симптомы анафилактического шока.

«После ужаления важно различать местную реакцию и угрожающее жизни состояние. Легкая боль, покраснение и небольшой зуд вокруг ранки – это норма. А вот быстро распространяющийся отек, крапивница по всему телу, осиплость голоса, чувство кома в горле или нехватки воздуха – это абсолютные показания к немедленному вызову скорой помощи. Каждая минута промедления снижает шансы на благополучный исход», – сказал Кирилл Коростылев.

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