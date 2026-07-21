Специалисты наносят на карту маршрут и редкие растения Фото: «Земля леопарда»

На острове Попова завершился первый экологический мониторинг ботанического сада на мысе Ликандера. Ученые нашли семь видов редких растений, занесенных в Красную книгу, и подготовили территорию к созданию первой полноценной экотропы Дальневосточного морского заповедника в границах Владивостока. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

РЕДКАЯ ЛИЛИЯ И ЦЕНОПОПУЛЯЦИИ

Исследования проходили на самом северном туристическом маршруте морского заповедника, который находится под управлением дирекции «Земля леопарда». Во время полевых работ специалисты нашли и нанесли на карту места произрастания редких растений – так называемые ценопопуляции.

Лилия поникающая – редкий цветок, ареал которого в России ограничен исключительно южной частью Приморья Фото: «Земля леопарда»

Всего было зафиксировано семь краснокнижных видов. В их числе – лилия поникающая (Lilium cernuum). Это редкое растение, ареал которого в России ограничен исключительно южной частью Приморского края.

20 УЧАСТКОВ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ

Помимо картирования редких видов, ученые заложили более 20 постоянных мониторинговых участков. Специалисты провели полное геоботаническое описание территории вдоль туристической тропы и возле объектов показа.

На туристическом маршруте было зафиксировано семь видов растений из Красной книги Фото: «Земля леопарда»

«Видовой состав растительности служит индикатором экологического состояния природного объекта. Повторные исследования этих участков позволят при необходимости скорректировать меры по поддержке природного объекта и свести к минимуму негативное воздействие», – рассказали в дирекции заповедников «Земля леопарда».

ПЕРВАЯ ЭКОТРОПА ВЛАДИВОСТОКА

Результаты проведенного экологического мониторинга станут основой для инфраструктурного развития маршрута.

Чтобы защитить флору от вытаптывания, на туристической тропе планируется установить деревянные настилы и лестницы. Также здесь появятся новые информационные стенды для посетителей. После завершения работ по благоустройству «Ботанический сад полуострова Ликандера» станет первой экологической тропой северного участка Дальневосточного морского заповедника, расположенной в черте Владивостока.

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