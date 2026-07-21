Прятались в тропических лесах тысячелетиями: ученые из Приморья нашли загадочных пауков и сделали открытие мирового уровня

Пауки скрываются среди коры, мха и лишайников Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российские ученые открыли шесть новых видов тропических пауков-охотников. Команда специалистов во главе с сотрудником ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН Михаилом Омелько-младшим также уточнила карту распространения уже известных представителей рода Pandercetes. Подробнее об открытии – в материале «КП – Владивосток».

МАСТЕРА МАСКИРОВКИ

Пауки рода Pandercetes – настоящие мастера маскировки. Своим внешним видом они имитируют лишайники, мох, кору деревьев, высохшие листья и растительные наросты. Особые щетинки на теле и ногах усиливают их маскировку на стволах и ветвях.

Ловчих сетей эти пауки не строят. Они обладают хорошим зрением, быстро бегают и либо разыскивают добычу, либо подстерегают ее на коре деревьев. Насекомых они хватают резким броском. Самки охраняют яйцевые коконы, защищая будущее потомство.

Несмотря на свою необычность, род Pandercetes изучен значительно хуже других пауков семейства Sparassidae. Для многих видов отсутствуют данные об их экологии, особенностях размножения и продолжительности жизни. Распространение членистоногих ограничено преимущественно Австралазийской областью, поэтому они представляют большой интерес для изучения эволюции древесных пауков и их адаптации к жизни в тропических лесах.

НОВЫЕ ВИДЫ И НОВЫЕ ТОЧКИ НА КАРТЕ

Авторами научной работы, выполненной при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, стали Михаил Омелько-младший из ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН и Александр Фомичев из Алтайского государственного университета. До этого исследования представители рода не были известны для Филиппин, Суматры и Лаоса.

Ученые описали шесть новых для науки видов: P. batak и P. barisanensis с индонезийского острова Суматра, P. mindanaoensis, P. jaegeri и P. bataanensis с Филиппин, а также P. cheemai из Лаоса. Именно лаосская находка стала самой северной точкой распространения рода Pandercetes.

РЕВИЗИЯ НАУЧНЫХ ДАННЫХ

Однако исследователи не ограничились описанием новых видов. В ходе работы они провели критическую ревизию старых данных и исправили географические неточности, которые десятилетиями кочевали из каталога в каталог.

Так, вид P. longipes долгое время ошибочно приписывали острову Юл в Папуа-Новой Гвинее, тогда как на самом деле он обитает на острове Япен в Индонезии. Похожая путаница произошла и с видом P. peronianus: в мировых базах значилось, что он обитает в Новой Зеландии, хотя изначально его описали из Новой Ирландии, которая также является территорией Папуа-Новой Гвинеи. Кроме того, ученые четко отделили род Pandercetes от близких родов.

«Не менее семи исторических видов известны лишь по старым текстовым описаниям без иллюстраций», – рассказали в ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН.

Это открывает путь к будущей полной ревизии рода, который, по мнению авторов, будет включать много новых и малоизученных видов.

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