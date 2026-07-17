Трагедия произошла в районе улицы Адмирала Невельского Фото: Илья КУЗНЕЦОВ. Перейти в Фотобанк КП

На строительной площадке во Владивостоке двое рабочих рухнули вниз вместе с фасадным подъемником после того, как у него оборвались стальные тросы. Мужчины упали с высоты 66 метров и разбились насмерть. По словам очевидцев, они работали без страховки. Следственный комитет уже открыл уголовное дело. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

ТРОСЫ ЛОПНУЛИ НА УРОВНЕ 24-ГО ЭТАЖА

Трагедия произошла 16 июля 2026 года на строительном объекте в районе улицы Адмирала Невельского. Как сообщают очевидцы, речь идет о строящемся жилом комплексе «Нефрит».

Двое мужчин находились в подвесной фасадной люльке на уровне 24-го этажа. Стальные канаты, удерживающие конструкцию, не выдержали и лопнули. Подъемник обрушился вниз. Как утверждают свидетели ЧП, строители работали на огромной высоте без страховочных тросов, поэтому шансов на спасение у них не было.

Стальные канаты подъемника не выдержали и лопнули Фото: Илья КУЗНЕЦОВ. Перейти в Фотобанк КП

Оба рабочих упали с высоты около 66 метров. От полученных травм мужчины скончались на месте происшествия еще до приезда медиков.

СЛЕДСТВИЕ ИЩЕТ ВИНОВНЫХ

Следственный комитет открыл уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Главные вопросы у следователей сейчас к коммерческой организации-субподрядчику.

«По версии следствия, 16 июля лицо из числа сотрудников организации-субподрядчика нарушило правила техники безопасности при производстве работ, в результате чего произошел разрыв стальных канатов подвесного фасадного подъемника. Вследствие обрушения подъемника произошло падение рабочих с высоты около 66 метров, от чего наступила их смерть», – рассказали в СУ СК РФ по Приморскому краю.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты. Они осматривают стройплощадку, допрашивают свидетелей, а также должностных лиц, ответственных за организацию высотных работ. В ходе расследования правоохранительным органам предстоит выяснить, почему люди находились на высоте без страховки и кто допустил использование неисправного оборудования на объекте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рухнул с сапборда на камни и раздробил бедро: появились детали расследования уголовного дела об экстремальном спуске в вулкан на Камчатке

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.