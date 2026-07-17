Василия Липового арестовали в Калининграде в 1950 году Фото: УФСБ России по Приморскому краю

УФСБ России по Приморскому краю сняло гриф «секретно» с уголовного дела уроженца региона Василия Липового. Рассекреченные материалы опубликовала антитеррористическая комиссия Приморского края. Мужчина уклонился от призыва, добровольно поступил на службу к немецкому командованию и присягнул Гитлеру. О том, как он скрывал службу в немецком батальоне и чем для него это закончилось, – в материале «КП – Владивосток».

ДОБРОВОЛЬНО ВСТУПИЛ В НЕМЕЦКИЙ БАТАЛЬОН

Василий Липовый родился в 1917 году в приморском селе Сысоевка Яковлевского района, украинец по национальности. Начало Великой Отечественной войны застало его в Киевской области. Как следует из рассекреченных документов, мужчина умышленно уклонился от призыва в Советскую армию.

В феврале 1942 года он совершил измену Родине: добровольно вступил в 116-й немецкий карательный охранный батальон, дислоцировавшийся в городе Белая Церковь. В августе того же года уроженец Приморья принял присягу на верность Гитлеру.

Василий Липовый дослужился до звания фельдфебеля Фото: УФСБ России по Приморскому краю

«В январе 1943 года за ревностное служение немецкому командованию Липовому было присвоено военное звание – "фельдфебель". После был назначен на должность старшины 1-й роты 116-го немецкого батальона, имея в своем подчинении 80 человек добровольцев, изменников Родине», – говорится в материалах рассекреченного дела.

УЧАСТВОВАЛ В КАРАТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЯХ

В статусе военнослужащего карательного батальона Василий Липовый вел вооруженную борьбу против советских партизан. По данным уголовного дела, он неоднократно выезжал в карательные экспедиции.

Кроме того, старшина принимал непосредственное участие в облавах, конвоировании и принудительном угоне советских граждан на каторжные работы в Германию.

СКРЫВАЛ ПРОШЛОЕ ДО АРЕСТА В 1950 ГОДУ

В апреле 1945 года предатель попал в плен к союзным войскам. В июле 1945 года его передали советской стороне под видом гражданина СССР, угнанного в Германию и освобожденного союзными войсками.

Рассекреченные материалы уголовного дела Василия Липового. Фото: УФСБ России по Приморскому краю

После передачи Василий Липовый скрыл сведения о своей преступной деятельности и службе в немецком батальоне. После этого он был призван в ряды Советской армии, из которой в 1946 году демобилизовался.

В феврале 1950 года сотрудники Министерства государственной безопасности (МГБ) арестовали Василия Липового в Калининграде.

22 мая 1950 года военный трибунал Приморского военного округа вынес приговор. За измену Родине по статье 54-1 «а» УК УССР бывшего фельдфебеля приговорили к 25 годам исправительно-трудовых лагерей с поражением в правах на пять лет и конфискацией всего имущества.

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